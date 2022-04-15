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Факти / Світ / Росія

Їздить на Волзі та Ниві: Кремль показав декларацію Путіна

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Їздить на Волзі та Ниві: Кремль показав декларацію Путіна

Кремль опублікував декларації своїх топчиновників, серед яких президент РФ Володимир Путін. Без подиву та сміху складно дивитися, як бункерний лідер уже 20 років декларує Волгу.

Так ось, за останній рік Путін заробив 10,2 млн рублів. У його власності – квартира площею 77 квадратних метрів, гараж, два автомобілі (ГАЗ М21 та Нива) та автопричіп Скіф. Також у користуванні кремлівського лідера квартира площею 153,7 квадратних метрів із гаражним місцем.

Примітно, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заробив більше за нього – 14,5 млн рублів. Але, схоже, і він перебуває на утриманні своєї дружини, тому що заробляє вона в рази більше. У декларації сказано, що Тетяна Навка заробила 218,5 млн рублів.

Серед співробітників адміністрації президента найбільше заробив помічник президента Володимир Мединський – 106,8 млн рублів.

Крім того, свої декларації показали члени уряду РФ. Так, прем’єр Михайло Мішустін заробив 18,3 млн рублів. Найбагатшим міністром за минулий рік став голова Мінпромторгу Денис Мантуров. Його дохід – 704,2 млн рублів.

Цікаво, що Володимир Путін начебто “стабільна” людина. Йому щороку вдається заробляти майже одну й ту саму суму. У 2020 році бункерний лідер задекламував 10 млн рублів, у 2019-му – 9,7 млн.

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Фото: Getty Images, Depositphotos

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