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Факти / Світ / Росія

Мародерять самі в себе: як окупанти-новобранці готуються до війни проти України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російські військові

Росія, яка зазнає важких втрат на війні проти України, для поповнення свого війська не гребує ніким.

Так, один із військових інструкторів РФ скаржиться у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, що партія новобранців, м’яко кажучи, не зовсім придатна для війни:

– Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали набрід по всьому Ростову. Там наркомани, діди.

Також, за словами окупанта, новенькі так багато чули про мародерство передових груп загарбників, що замість вогневої підготовки відточують навички грабіжництва. Причому прямо на тренувальних базах РФ.

– Ми думали залишити катери біля інституту. Я підійшов поговорити з їхнім старшим – там якийсь заступник дивізії був. Поки я з ним спілкувався, повертаємось, то хтось із них уже розбирає катер! Просто на рівному місці! Вони мародерять самі в себе, – обурюється загарбник.

Днями СБУ перехопила ще одну розмову, з якої стає зрозуміло, що російські військові грабують та знищують все, що бачать.

Вони забирають транспортні засоби з розбитих автосалонів, прикраси з ювелірних магазинів і навіть переплавляють мідь із підірваних машин.

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Фото: Dreamstime

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