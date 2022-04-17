Через санкції у РФ припинив роботу завод з виробництва зенітних ракетних комплексів

У Росії призупинили виробництво зенітних ракетних комплексів (ЗРК). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Виробничі потужності Ульяновського механічного заводу фактично зупинено. А саме УМЗ є виробником радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ Росії (ЗРК Бук, ЗРК Куб, ЗГРК Тунгуска).

Причина критичного стану виробництва полягає у тому, що РФ використовує велику кількість комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення, які завозяться з-за кордону.

Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком повномасштабної війни Росії проти України будь-яку співпрацю було припинено.

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Співробітники Ульяновського механічного заводу говорять, що продовжувати виробництво власними силами не можуть, оскільки під час технологічного процесу не використовується “практично нічого російського”.

За інформацією української розвідки, наразі керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема, Казахстан). Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам, а це не передбачено бюджетом і збільшити його немає можливості.

Тому тепер працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – оператор-навідник ЗРК Бук, за яку пропонують 50 000 рублів на місяць.

Джерело: Головне управління розвідки