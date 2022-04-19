Санкції потроху збивають пиху: Подоляк про неминучу економічну кризу в РФ

У Росії влада заговорила про те, що їм не вдасться втримати курс рубля, а дефіцит товарів неминучий.

Кризу в РФ прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайку та інше харчування можна суттєво врізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають пиху. І зіб’ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго, – зазначив Подоляк.

Він додав, що навіть керівниця російського Центробанку Ельвіра Набіулліна, попри всі пропагандистські наративи, заговорила про затяжну кризу та крах нацвалюти.

– Але так чи інакше вже зараз керівниця російського Центробанку Набіулліна, виступаючи перед Держдумою, прямо заявила про велику кризу, яка буквально відчиняє двері. Зі слів головної банкірки племені варварів. По-перше, період, коли економіка може продовжувати жити на запасах, скінченний, і спливе він у II-III кварталі цього року, – розповів радник глави Офісу президента.

Другий момент – найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію, бо для цього просто не буде ресурсів.

– І ціни дуже сильно зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити. І після запровадження нинішніх санкцій РФ одразу залишилася з половиною своїх золотовалютних резервів. Залишок резервів – це юані та золото, з ними неможливо нормально регулювати ситуацію під час санкцій. І висновок простий: рух униз завжди відбувається через прискорення. Бажано прискорюватися якнайшвидше, – наголосив Михайло Подоляк.