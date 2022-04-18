У пошуках бункера Путіна: Google Maps відкрив стратегічні й військові об’єкти РФ

Стратегічні й військові об’єкти РФ відтепер можна роздивитися у максимальній роздільній якості. Сервіс Google Maps відкрив доступ до всіх військових та стратегічних об’єктів Росії.

Як зазначають в АРМІЯ INFORM, можна роздивитися з роздільною здатністю до 0,5 м на піксель різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.

Досі вони відображались у значно гіршій якості, що не дозволяла розібрати всі деталі.

Приміром, завдяки знімкам можна оцінити “прогрес” на єдиному російському авіаносці Адмірал Кузнецов.

У хорошій якості можна роздивитися місце зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Зокрема, можна ідентифікувати з космосу пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Або оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі Міноборони Росії.

В АРМІЯ INFORM зазначають, що для звичних користувачів інтернету такі знімки навряд чи мають стратегічну цінність, адже військові супутники мають кращу роздільну здатність. Але комусь, можливо, буде цікаво “побродити” картами Google по секретних місцях РФ та пошукати бункер Путіна.

Джерело: Армія Inform

Фото: Армія Inform