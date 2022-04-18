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Факти / Світ / Росія

У пошуках бункера Путіна: Google Maps відкрив стратегічні й військові об’єкти РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ Петр Великий

Стратегічні й військові об’єкти РФ відтепер можна роздивитися у максимальній роздільній якості. Сервіс Google Maps відкрив доступ до всіх військових та стратегічних об’єктів Росії.

Як зазначають в АРМІЯ INFORM, можна роздивитися з роздільною здатністю до 0,5 м на піксель різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.

Досі вони відображались у значно гіршій якості, що не дозволяла розібрати всі деталі.

Приміром, завдяки знімкам можна оцінити “прогрес” на єдиному російському авіаносці Адмірал Кузнецов.

Адмірал Кузнецов на Google Maps. Скрін: ARMYINFORM

У хорошій якості можна роздивитися місце зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська Скрін: ARMYINFORM

Зокрема, можна ідентифікувати з космосу пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети. Скрін: ARMYINFORM

Або оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі Міноборони Росії.

Су-57 на льотно-випробувальному центрі Міноборони РФ. Скрін: ARMYINFORM

В АРМІЯ INFORM зазначають, що для звичних користувачів інтернету такі знімки навряд чи мають стратегічну цінність, адже військові супутники мають кращу роздільну здатність. Але комусь, можливо, буде цікаво “побродити” картами Google по секретних місцях РФ та пошукати бункер Путіна.

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Джерело: Армія Inform

Фото: Армія Inform

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