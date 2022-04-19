Що потрібно російському солдату, якого відправляють на війну в Україну, щоб зберегти життя? Є лише одна правильна відповідь – не їхати в Україну та не виконувати злочинний наказ.

Розповідаємо алгоритм дій, як військовозобов’язаному РФ не “потрапити до м’ясорубки” та врятувати своє життя у війні з Україною.

Бойові втрати особового складу РФ

У “спеціальній військовій операції” (війні) в Україні вбито вже понад 20 600 військових РФ за 53 дні з 24 лютого до 18 квітня 2022 року, за даними Генштабу ЗСУ (без урахування поранених понад 50 тис. солдатів).

Трупи і поранених з поля бою РФ масово не забирають, окрім офіцерського складу, тіла спалюють у мобільних крематоріях або ховають у братських могилах із присвоєнням номера, щоб приховати реальні втрати. А тіла тих, що забирають, понад місяць лежать у моргах у РБ та Ростовській області, щоб не шокувати кількістю загиблих.

Бойові втрати РФ в Україні менш ніж за два місяці вже суттєво перевищують втрати у багаторічній війні в Афганістані, що робить їх найбільшими за історію РФ, і навіть більш ніж за дві чеченські війни:

Афганістан (1979-1989) – 12 417 солдатів РФ

Більше бойових втрат всього СРСР за 10 років війни в Афганістані (1979-1989) із загальними втратами 15 051 чол., з яких 82,5% бойових.

Перша чеченська війна (1994-1996) – 5042 солдатів РФ

Більше ніж за два роки.

Друга чеченська війни (1999-2000) – 7425 солдатів РФ

Більш ніж за рік.

Вся актуальна інформація про втрати та полонених у Телеграм-каналах:

Ищи своих – https://t.me/rf200_nooow

Груз 200 – https://t.me/gruz_200_rus

За даними The Economist, українська армія знищила понад 5,3 тис. одиниць різної техніки РФ. Тільки за перші 24 години війни в Україні РФ зазнала більших втрат, аніж за вісім років Військової операції РФ у Сирії.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила вже понад 40%, або більше 50 із 125 батальйонно-тактичних груп (на 24 лютого 2022 року), втративши найбільш боєздатні частини. Загалом ЗСУ знищили три російські армії та одну повітряну, тобто чотири з десяти.

Внаслідок величезних втрат військові РФ вже відступили на шести із дев’яти напрямків і змушені були перегрупувати та сфокусувати сили, що залишилися, на трьох напрямках.

Обман солдатів РФ

Це не “навчання” і навіть не “спецоперація”, і це точно не “порятунок” – це реальна війна РФ проти України, де під обстрілами гинуть прості українці, мирні жителі, жінки та діти.

Український народ – на своїй землі і захищає її, їм нікуди відступати. Ви ж приходите, як загарбники, тож якщо ви не складете зброю, ЗСУ буде чинити з вами, як з окупантами, і ви будете знищені.

Військових РФ дезінформують, не говорять про реальні втрати і масово обманом ведуть на злочинну окупаційну війну в Україну.

Вам кажуть, що тут зустрічатимуть із “хлібом та сіллю”, і ви думаєте, що тут тріумфальна “легка прогулянка”. Але українці вас не звали, тому ваших солдатів як окупаційні війська, що вторгнулися в Україну, вбивають сотнями та тисячами щодня. А виконання злочинних наказів не звільняє вас від відповідальності за їхнє виконання, і якщо ви навіть виживете, то постанете перед військовим трибуналом.

Російська армія деморалізована та стрімко втрачає боєздатність

Дезорієнтація та втрата боєздатності внаслідок втрати командирів. Загинуло вже багато кадрових офіцерів, десятки старших та вищих, з них щонайменше вісім генералів РФ та четверо командувачів армії, понад 30 полковників та інших офіцерів. Їхня кількість регулярно збільшується.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні ліквідовано вісім генералів армії РФ, що підтверджено (більш ніж за 10 років в Афганістані загинуло п’ятеро генералів). З них семеро генерал-майорів – В.Герасимов, М.Тушаєв, А.Колесніков, А.Суховецький, О.Г. Мітяєв, Я.Резанцев, В.Фролов; та один генерал-лейтенант – А.Мордвічов.

— Як свідчить військова наука, на одного вбитого генерала припадає близько 2-3 тис. втрат особового складу, що підтверджує загальні втрати російської армії.

Також звільнені через невдачі в “операції” більше восьми генералів. Заарештовано, за даними низки джерел, вже 20 генералів та командувач Чорноморського флоту (після знищення флагманського ракетного крейсера Москва з командним центром – оперативним штабом, де за даними британської розвідки, загинуло близько половини керівництва ЧФ та не менше 450 особового складу).

Армія РФ дезорганізована і тотально не готова, російські генерали також побоюються зазнати репресій у разі невдач, воюють кількістю солдатів і ракетами, не зважаючи на втрати.

Масові відмови від участі у бойових діях та бунти : ~ 5 тис. контрактників РФ у Білгороді 26 лютого 2022-го влаштували бунт і вже відмовилися їхати воювати з Україною. Аргументували тим, що це не передбачено їхніми контрактами.

: ~ 5 тис. контрактників РФ у Білгороді 26 лютого 2022-го влаштували бунт і вже відмовилися їхати воювати з Україною. Аргументували тим, що це не передбачено їхніми контрактами. Російські військові почали масово писати рапорти про відмову від участі у бойових діях в Україні, особливо після повернення із зони бойових дій (20-40%).

Інструкція солдатам РФ/РБ та їхнім матерям: Як не стати гарматним м’ясом у війні з Україною / 4 фотографии

Фото клікабельні.

При цьому формально війну не оголошено – отже, вони не можуть бути оголошені дезертирами.

З’явилося фото обліково-послужної картки та військового квитка російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у “спецоперації” в Україні. Зробили спеціальні штампи – це масове явище, таке формулювання вже стоїть на потоці і таких багато.

Відмови виконання наказів. Подібних випадків безліч, навіть у елітних підрозділах, наприклад:

російські десантники стали масово відмовлятися від висадки в Одесі, після того як ЗСУ знищили понад 20 десантників та ДРГ. З 30 десантів в Україні тільки один був успішний. Підрозділи російських сил спецоперацій, які мають бойовий досвід у Сирії, у повному складі відмовилися брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя, втративши за 2-4 квітня 2022 року – 30 убитими (ГУР).

Факти здачі. Військові РФ почали здаватися в полон, масово кидають зброю, техніку та здаються, зокрема групами та офіцерським складом. Або просуваються у бік РФ чи білоруського кордону. Наразі налічується вже понад 1 тис. полонених.

Масові випадки дезертирства строковиків спостерігаються дедалі частіше.

Мобілізованим постачається непридатна амуніція та зброя, знята з довгострокового зберігання, оскільки найсучасніша і працездатна техніка РФ переважно вже знищена ЗСУ на першому етапі військових дій. А також прострочені сухпайки (термін придатності – 2015 рік).

Родичі загиблих солдатів часто не отримують виплати, оскільки за відсутності тіла виплата не належить, а трупи солдатів РФ часто не забирають з поля бою. Щодо тіл, які повертають, є інформація про випадки звільнення заднім числом, а також що виплати за поранення або загиблих не дають, адже формально солдат не там був, а “на навчаннях”.

Російським матерям приходять похоронки на синів з подвійним результатом – у тексті вказується, що солдат загинув, але водночас він вважається безвісти зниклим (що передбачає відсутність тіла і відповідно – виплат).

Провал прихованої мобілізації в РФ

За даними розвідки (ГУР), заходи мобілізації в РФ не мають успіху.

Лише 1% резервістів (БАРС), які отримали повістку з мобілізації, погоджуються підписати короткостроковий контракт. За даними розвідки, по одному з округів РФ з 8 тис. плану погодилися підписати контракт вісім осіб. На Західному військовому окрузі провалили повністю мобілізацію з планів 15 тис. (усунули начальника відділу кадрів округу).

В ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації, де чоловіків ловлять прямо на вулиці, чоловіки призовного віку всіляко уникають призову, не бажаючи ставати гарматним м’ясом.

Аби строковика не відправили до України воювати, у РФ вже дають хабарі та використовують зв’язки.

Як військовозобов’язаному РФ врятувати своє життя у незаконній війні РФ з Україною?

Таких, як ви, багато, і багатьом вже вдалося врятувати себе. Керівництво армії часто зловживає службовим становищем і незнанням солдатами своїх прав, відправляючи їх на забій. Тому, щоб вижити, потрібно знати і використовувати свої права і слідувати чіткому алгоритму.

Якщо вас закликають/мобілізують

Якщо мобілізують із резерву – не давайте згоду на участь у бойових діях в Україні.

Зараз у РФ проводитися прихована мобілізація під виглядом “військових зборів” тощо. За системою БАРС на першу вимогу ви повинні з’явитися у військкомат, але юридично – якщо “війни” немає, а є “спецоперація”, тож за контрактом мають право тільки на навчальні збори, а на участь у бойових діях потрібна окрема згода – відмовляйтесь.

Якщо закликають – ухиляйтесь.

З 1 квітня в РФ розпочався плановий призов, він триватиме до 15 червня, і під час нього планується призвати до армії 134,5 тис. осіб. Вже зараз на боці РФ в Україні воюють на 50-60% строковиків, зокрема ті, кого змусили підписати контракт. А на наступному етапі, щоб поповнити великі втрати РФ, їхня частка може становити до 70-80%. Не підготовлені, вони вмирають, часто навіть не встигнувши вистрілити.

Тому ухиляйтеся будь-якими шляхами, адже на будь-якого оккупанта на території України чекає лише смерть.

Уникайте будь-яким способом отримання повістки

особисто в руки : її повинні вручити вам під підпис або ви не повинні з’явитися; якщо ви знайдете її у дверях – це не зобов’язує вас прибути; можете тимчасово змінити місце проживання не за адресою реєстрації та не повідомляти про це;

: її повинні вручити вам під підпис або ви не повинні з’явитися; якщо ви знайдете її у дверях – це не зобов’язує вас прибути; можете тимчасово змінити місце проживання не за адресою реєстрації та не повідомляти про це; та дзвінків з військкомату: змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання, якщо він може бути/відомий військкомату; не беріть слухавку з незнайомих номерів під час виклику.

Порядок дій при отриманні повістки

У разі вручення вам повістки у військкомат або повідомлення дзвінком – не йдіть у військкомат:

без поважної причини (до трьох разів), при цьому щоразу повинні вручити повістку заново (за неявку у військкомат у вказаний час та місце без поважної причини ст. 21.5 КоАП РФ передбачено попередження або покарання у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 500-3 000 руб.);

(до трьох разів), при цьому щоразу повинні вручити повістку заново (за неявку у військкомат у вказаний час та місце ст. 21.5 КоАП РФ передбачено попередження або покарання у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 500-3 000 руб.); з поважних причин до військкомату на порядку денному, до них належать причини за п. 2 ст. 7 закону №53-ФЗ.

Наявність законних підстав для звільнення чи відстрочення від військової служби

Якщо з вами все ж вийшли на зв’язок або ви потрапили у військкомат, не відмовляйтеся прямо від виконання “військового обов’язку”, а обґрунтуйте причини, чому не можете служити згідно з ФЗ №53 (від 28.03.1998 № 53-ФЗ) Про військовий обов’язок та військовій службі (наприклад, за станом здоров’я – позитивний тест на Covid-19 у вас чи родичів тощо).

Повний список підстав ви знайдете у ст. 23 Звільнення від призову на військову службу та ст.24 Відстрочка від призову громадян на військову службу. Потрібно спробувати отримати/придбати відповідну довідку про один із статусів.

Заміна військової служби альтернативною цивільною службою за переконаннями/віросповіданнями

Напишіть заяву про заміну військової служби на альтернативну громадянську, в якій потрібно викласти свої переконання. Така можливість передбачена Конституцією РФ (за ч. 3 ст. 59) та законом РФ Про альтернативну цивільну службу (від 25.07.2002 р. № 113-ФЗ) якщо переконання/віросповідання громадянина суперечить несенню військової служби.

Якщо мобілізували/закликали (поки не потрапили на територію України) – розривайте/не підписуйте контракт, відмовляйтеся їхати воювати з Україною.

Для строковиків

Відмовляйтеся підписувати договір, вас можуть умовляти і змушувати обманним шляхом або погрозами, але у жодному разі не підписуйте договір, бо строковиків відправляти не можуть без підписання контракту на війну в Україні.

Для контрактників

12 квітня 2022 року стало відомо від Guildhall, що Міноборони РФ оновило контракти та запровадило кримінальну відповідальність за відмову від участі у “спецоперації”. Якщо вже підписали договір, попередньо перевірте наявність останніх оновлень – пунктів про кримінальну відповідальність за відмову участі у “спецоперації” (не плутати з бойовими діями за умов війни, бо формально “війни” у РФ не оголошено).

Якщо контракт не містить кримінальної відповідальності за відмову у участі у “спецоперації” (укладено орієнтовно до 12 квітня 2022 року):

пишіть рапорт про відмову від участі у бойових діях , аргументуючи, що це не передбачено вашими контрактами (якщо війни немає, то за контрактом мають право лише на збори, а участь у бойових діях за окремою згодою);

, аргументуючи, що це не передбачено вашими контрактами (якщо війни немає, то за контрактом мають право лише на збори, а участь у бойових діях за окремою згодою); або розривайте договір: пишіть рапорт про звільнення (за власним бажанням, інші причини за ст.51 ФЗ РФ №53).

Якщо контракт містить кримінальну відповідальність за відмову участі у “спецоперації” нового зразка (укладено орієнтовно з 12 квітня 2022 року) – розривайте контракт: пишіть рапорт про звільнення.

Краще ризикувати піддаватися адміністративному (втратити подальші виплати контрактникам) або ризику кримінального переслідування (дисбат) з боку влади, ніж померти.

При цьому кримінальне переслідування в цьому випадку є незаконним, бо солдат РФ не повинен виконувати злочинні накази (згідно зі ст.42 КК РФ – Невиконання свідомо незаконних наказу або розпорядження виключає кримінальну відповідальність), що суперечать також присязі, яка давалася народу РФ, який не голосував за цю військову операцію (рішення про “спецоперацію” було ухвалене президентом). А злочинні накази не можна виконувати згідно із законом навіть у Росії, він забороняє це безпосередньо. Головне – зберегти життя, потім розберетеся.

Якщо вас відправили на війну в Україну – складайте зброю та добровільно здавайтесь.

Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди:

Добровільно здавайтеся в полон ЗСУ зі зброєю та технікою – піднімайте руки та вивішуйте білий прапор. Міністерство оборони України гарантує: збереження вашого життя, амністію, телефонний дзвінок рідним для повідомлення про свій стан, винагороду за передачу ЗСУ військової техніки РФ (компенсація вартості зброї та техніки) – 5 млн. руб. Так, за танк – $100 тис. За інші види техніки:

Більш детально суми винагороди за видами техніки у рублях, євро та доларах на сайті: https://stopwar.fund

Добровільно здатися військовослужбовцям можна за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 066 580 34 98

А пілотам РФ Укрооборонпром виплатить за справну бойову техніку: $1 млн за літак, $500 тис. за гелікоптер. Анонімність та безпека гарантуються, а також громадянство європейської країни (ви і рідні зможете залишити РФ та не виконувати злочинні накази). Це можна зробити пілотам РФ за номером телефону зв’язку з українськими диспетчерами: +38 099 612 8109

Якщо не здаєтеся, то помрете, і ваша сім’я отримає щось за мовчання, але це ще треба довести, оскільки тіл, як і поранених, РФ не забирають.

Переходьте на бік українців та воюйте зі злочинним режимом Путіна – це врятує і ваші життя, і життя мирних українців, яких вас послали вбивати. Приєднуйтесь до добровольчих загонів (їх уже багато, зокрема з Білорусі, є й добровольці з РФ) та воюйте на боці України.

Важливо!

Якщо ви житель тимчасово окупованих територій України (ОРДЛО або Криму) і вас змусили вступити до лав збройних сил РФ або пов’язаних із ними незаконних збройних формувань, ви розглядатиметеся Україною як жертва військових злочинів . А винні за ці дії зазнають кримінальної відповідальності (10-15 років).

або пов’язаних із ними незаконних збройних формувань, ви розглядатиметеся Україною як . А за ці дії зазнають (10-15 років). Якщо ж ви добровільно приєдналися до збройних сил РФ і берете участь у війні з Україною, то цей злочин за національним законодавством України та міжнародним трибуналом – до 15 років позбавлення волі. Якщо ви займаєте командну посаду, будьте готові відповідати у Міжнародному кримінальному суді (Гаага).

Тому, або ви відмовитеся брати участь у бойових діях в Україні, або складете зброю і добровільно здаєтеся ЗСУ за першої ж нагоди. Або якщо не зробите цього і братимете участь у злочинній війні РФ в Україні – будете вбиті. А в ліпшому випадку, якщо вдасться вижити, на вас чекає кримінальний суд (міжнародний трибунал).

Це не ваша війна – не ставайте гарматним м’ясом, не йдіть на війну в Україну. Врятуй своє життя та життя українців! Твої рідні чекають на тебе, ти потрібен їм живим.

Або не виконуй злочинні накази!

Злочинні накази та їхнє виконання – караються законом і всі солдати-окупанти, що виконують їх (які відмовилися від участі у бойових діях і не здалися добровільно в полон) є військовими злочинцями, на них чекає смерть чи міжнародний суд і виконання вироку.

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