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Факти / Світ / Росія

РФ спростила форму психофізичного відбору для залучення контрактників – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Російська Федерація зазнає значних втрат особового складу в повномасштабній збройній агресії проти України. Військові РФ все більше відмовляються брати участь у війні проти нашої держави.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, щоб розв’язати проблему комплектування підрозділів військовослужбовцями, керівництво Збройних сил РФ вирішило дати можливість підписання короткострокових контрактів.

Військові РФ можуть підписувати документ терміном від трьох місяців. Крім того, російське військове керівництво спростило форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Проте зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту.

Для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу відібрали всього 130 ворожих військовослужбовців за контрактом. Серед них 22 осіб вже відмовилися від участі у так званій “спеціальній операції” на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом Російської Федерації мають підрозділи, що беруть безпосередню участь у збройній агресії на території України.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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