Родичі вбитих в Україні російських військовослужбовців отримали можливість безплатно приїхати на упізнання і назад.

Це випливає із наказу міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, про що повідомляє Головне управління розвідки МО України.

— Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад, – йдеться в указі.

У розвідці України зазначили, що це нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні.

Там додали, що російське командування такою пільгою має за мету підвищити лояльність росіян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Нещодавно російського контрактника, який відмовився їхати та воювати в Україні, звільнили зі служби та зазначили у документах, що він “схильний до зради, брехні та обману”.

Джерело: Головне управління розвідки МО України