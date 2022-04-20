Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував маніпулятивну інформацію Росії про те, що “економіка РФ витримала перший удар санкцій” і прогнозує, що у травні може бути визнано дефолт РФ.

Про це Центр протидії дезінформації повідомив у соціальних мережах.

– Санкції не означають раптову “смерть” економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію, – зазначили у ЦПД.

4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт Росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки.

За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати Росії понад $20 млрд на день. Йдеться про прямі та непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття.

У Центрі нагадали, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок – дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників. Водночас ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії.