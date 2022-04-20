Міністерство оборони Росії вирішило обмежити доступ до інформації про родичів військових, які загинули в Україні.

Дані про солдат РФ, які померли під час бойових дій стали держтаємницею ще з 2015, однак пільги членам сімей оформлювали цивільні чиновники районних адміністрацій.

Так, посвідчення “члена сім’ї загиблого ветерана бойових дій” дає право на надбавки до пенсій, оплату ЖКГ, путівки до санаторію тощо.

Тепер же Міноборони просить уряд передати ці повноваження військкоматам, що зробить інформацію про загиблих солдатів України більш закритою.

У пояснювальній записці до проєкту Міноборони РФ вказує, що це необхідно “з метою обмеження кола осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України, ДНР та ЛНР“.

Наразі імена загиблих в Україні російських військових розголошують регіональні чиновники та родичі чи друзі загиблих. Міноборони РФ не публікує списки загиблих.

Востаннє відомство відзвітувало про втрати 25 березня, повідомивши про загибель в Україні 1 351 російського військового.