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Факти / Світ / Росія

Весняний призов в Росії: як влада змушує чоловіків йти на війну

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
російські солдати

В Росії на тлі війни проти України триває весняний призов, однак ситуація з ним стабільно важка.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що влада країни-агресора створила кілька варіантів вирішення цього питання.

Зокрема, один із приводів оголошення мобілізації є теракт на своїй території.

– Хоча паралельно це буде означати визнання війни війною, а недопущення війни – це один із наріжних каменів кремлівської пропаганди, – повідомили в ЦПД.

Крім цього, в ОРДЛО та окупованому Криму Росія змушує чоловіків воювати проти України. Для цього проводять паспортизацію та планують псевдореферендуми.

Потім “мобілізованих” українців кидають на штурм позицій ЗСУ – це фактично спроба знищити Україну руками самих українців.

Ще один спосіб залучити чоловіків до війни – поширення фейків про нацистів-українців.

– Росіяни звикли до гасла “они сражались за Родину”. І тут проблема в тому, що на їхню батьківщину ніхто не нападав, а навпаки, їхня держава — агресор. Тому роспропаганда поширює фейки про нацистів-українців, сатаністів-азовців, щоб створити нову мету в головах свого населення.

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Фото: Depositphotos

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