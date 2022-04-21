Весняний призов в Росії: як влада змушує чоловіків йти на війну

В Росії на тлі війни проти України триває весняний призов, однак ситуація з ним стабільно важка.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що влада країни-агресора створила кілька варіантів вирішення цього питання.

Зокрема, один із приводів оголошення мобілізації є теракт на своїй території.

– Хоча паралельно це буде означати визнання війни війною, а недопущення війни – це один із наріжних каменів кремлівської пропаганди, – повідомили в ЦПД.

Крім цього, в ОРДЛО та окупованому Криму Росія змушує чоловіків воювати проти України. Для цього проводять паспортизацію та планують псевдореферендуми.

Потім “мобілізованих” українців кидають на штурм позицій ЗСУ – це фактично спроба знищити Україну руками самих українців.

Ще один спосіб залучити чоловіків до війни – поширення фейків про нацистів-українців.