Весняний призов в Росії: як влада змушує чоловіків йти на війну

В Росії на тлі війни проти України триває весняний призов, однак ситуація з ним стабільно важка.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що влада країни-агресора створила кілька варіантів вирішення цього питання.
Зокрема, один із приводів оголошення мобілізації є теракт на своїй території.
– Хоча паралельно це буде означати визнання війни війною, а недопущення війни – це один із наріжних каменів кремлівської пропаганди, – повідомили в ЦПД.
Крім цього, в ОРДЛО та окупованому Криму Росія змушує чоловіків воювати проти України. Для цього проводять паспортизацію та планують псевдореферендуми.
Потім “мобілізованих” українців кидають на штурм позицій ЗСУ – це фактично спроба знищити Україну руками самих українців.
Ще один спосіб залучити чоловіків до війни – поширення фейків про нацистів-українців.
– Росіяни звикли до гасла “они сражались за Родину”. І тут проблема в тому, що на їхню батьківщину ніхто не нападав, а навпаки, їхня держава — агресор. Тому роспропаганда поширює фейки про нацистів-українців, сатаністів-азовців, щоб створити нову мету в головах свого населення.