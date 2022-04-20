Забули нас на три доби у лісі: окупанти обурені діями свого командування

Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупантів, з якої стало відомо, що частина російських солдатів готова бунтувати проти своїх командирів.

Загарбники настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати “цілий том” заяв у військову прокуратуру РФ.

Так, один із окупантів розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на три доби у лісі без води та їжі.

Також російський загарбник скаржиться на те, що командири дають накази стріляти по цивільних і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост. А ще окупант вражений тим, що їхнє керівництво краде:

– Наше командування отримало провізію: сигарети, харчування. Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше нас кинуло.

Водночас брат радить російському солдату розстрілювати таких командирів. Але той ще сумнівається, і хоче після повернення в Росію написати скарги на командування у прокуратуру.