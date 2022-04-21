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Факти / Світ / Росія

Близько 21 тис. особового складу і понад 800 танків: втрати Росії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Близько 21 тис. особового складу і понад 800 танків: втрати Росії

Російська Федерація зазнала значних втрат у повномасштабній агресії проти України. Збройні сили України ліквідували близько 21 тис. ворожих військовослужбовців.

За даними Генерального штабу ЗСУ, країна-агресор втратила понад 800 танків, якими знищувала українські міста та вбивала мирних жителів.

Втрати Росії на 21 квітня

  • особового складу – близько 21 000 військових;
  • танків ‒ 829 одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 2 118 одиниць;
  • артилерійських систем – 393 одиниць;
  • РСЗВ – 136 одиниць;
  • засоби ППО – 67 одиниць;
  • літаків – 172 одиниці;
  • гелікоптерів – 151 одиниця;
  • автомобільної техніки – 1 508 одиниць;
  • кораблі /катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 одиниць;
  • спеціальна техніка – 27 одиниць;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що остаточна інформація про втрати країни-агресора уточняється. Підрахункам заважають складна ситуація у тимчасово окупованих містах та активні бойові дії.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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