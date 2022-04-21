Російська Федерація зазнала значних втрат у повномасштабній агресії проти України. Збройні сили України ліквідували близько 21 тис. ворожих військовослужбовців.
За даними Генерального штабу ЗСУ, країна-агресор втратила понад 800 танків, якими знищувала українські міста та вбивала мирних жителів.
Втрати Росії на 21 квітня
- особового складу – близько 21 000 військових;
- танків ‒ 829 одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 2 118 одиниць;
- артилерійських систем – 393 одиниць;
- РСЗВ – 136 одиниць;
- засоби ППО – 67 одиниць;
- літаків – 172 одиниці;
- гелікоптерів – 151 одиниця;
- автомобільної техніки – 1 508 одиниць;
- кораблі /катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 одиниць;
- спеціальна техніка – 27 одиниць;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що остаточна інформація про втрати країни-агресора уточняється. Підрахункам заважають складна ситуація у тимчасово окупованих містах та активні бойові дії.