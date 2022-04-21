Російська Федерація зазнала значних втрат у повномасштабній агресії проти України. Збройні сили України ліквідували близько 21 тис. ворожих військовослужбовців.

За даними Генерального штабу ЗСУ, країна-агресор втратила понад 800 танків, якими знищувала українські міста та вбивала мирних жителів.

Втрати Росії на 21 квітня

особового складу – близько 21 000 військових;

танків ‒ 829 одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 2 118 одиниць;

артилерійських систем – 393 одиниць;

РСЗВ – 136 одиниць;

засоби ППО – 67 одиниць;

літаків – 172 одиниці;

гелікоптерів – 151 одиниця;

автомобільної техніки – 1 508 одиниць;

кораблі /катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 одиниць;

спеціальна техніка – 27 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що остаточна інформація про втрати країни-агресора уточняється. Підрахункам заважають складна ситуація у тимчасово окупованих містах та активні бойові дії.