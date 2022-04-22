Декілька колишніх близьких соратників російського президента Володимира Путіна стали зникати з початку війни в Україні – деякі навіть за нез’ясованих обставин.

Про це йдеться у матеріалі Bild.

Так, спочатку в розпал війни, яку в РФ називають “спецоперацією”, раптово безслідно зник міністр оборони Путіна 66-річний Сергій Шойгу.

Тоді ходили чутки про його здоров’я, зокрема про серцевий напад. Один із головних супротивників Путіна навіть припустив, що це сталося не з природних причин.

Підігріла чутки й донька Шойгу, яка публічно заявила, що Путін маргіналізує її батька.

Але тепер, судячи з інформації ТАСС та РІА, Шойгу з’явився у публічному просторі. Наприклад, російський міністр оборони прокоментував постачання Україні зброї із США та деяких країн НАТО.

Сергій Бєсєда

Очільник сумнозвісної 5-ї секретної служби ФСБ Сергій Бєсєда (68 років) перебуває у сталінській в’язниці Лефортово в Москві. На початку квітня його заарештували у справі про розтрату та помістили під домашній арешт. Згодом перевели до тюрми.

За неофіційними даними, це звинувачення традиційно висувається в Росії тоді, коли хтось потрапляє в немилість Путіну. Саме так може бути і з Бєсєдою, адже війна в Україні триває зовсім не за планом президента РФ.

Також Путін побоюється, що кроти у колах його секретних служб передали західним службам плани вторгнення в Україну. Так, під час розслідування було проведено обшуки у більш ніж 20 будинках співробітників спецслужб, підозрюваних у контактах із журналістами.

Роман Гаврилов

Повідомляється, що в середині березня Путін заарештував одного з найвищих воєначальників – генерала Романа Гаврилова, заступника начальника Національної гвардії Росії. Затримання офіційно не підтверджено, а російський телеканал повідомив, що Гаврилова звільнили.

За словами журналіста-експерта Bellingcat Христо Грозєва, є дві версії арешту генерала: або через витік воєнної інформації, що призвело до загибелі людей, або за “розтрату палива”.

Владислав Сурков

Офіційно повідомляється, що колишній помічник Путіна Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом у рамках масштабного кримінального розслідування, під час якого також заарештували близько 150 співробітників російських спецслужб.

Розслідується ймовірне розкрадання службами безпеки 4 млрд фунтів, які виділили на створення в Україні мережі агентів розвідки під прикриттям.

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Багато хто вважає, що Сурков створив опозиційні політичні партії, якими насправді керував Кремль. Минулого року Сурков сказав Financial Times: Людям потрібна [пропаганда]. Більшості людей потрібно, щоб їхні голови були заповнені думками.

За його словами, людей зовсім не обов’язково годувати якимись високоінтелектуальними міркуваннями – більшість їдять просту їжу.

– Це нормально. Є висока кухня, а є McDonald’s, – сказав Сурков.

Повідомляється, що колишній помічник Путіна змусив російського президента повірити в те, що Україна не є реальною країною, а ще закликав Росію також анексувати Білорусь, Естонію, Латвію та Литву.