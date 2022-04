Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Так, за резолюцію Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав було 25 голосів, проти – нуль, вісім утрималися.

Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR

— OAS (@OAS_official) April 21, 2022