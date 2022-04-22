Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини, – зазначив він.

Так, за резолюцію Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав було 25 голосів, проти – нуль, вісім утрималися.

Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR — OAS (@OAS_official) April 21, 2022

Нещодавно США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення на територію України. Вони спрямовані на ключовий комерційний банк, глобальну мережу та на понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофєєвим.