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Факти / Світ / Росія

Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ентоні Блінкен

Рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини, – зазначив він.

Так, за резолюцію Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав було 25 голосів, проти – нуль, вісім утрималися.

Нещодавно США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення на територію України. Вони спрямовані на ключовий комерційний банк, глобальну мережу та на понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофєєвим.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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