Постачання російської нафти ключовим споживачам, зокрема низці європейських країн, останніми тижнями зросли. І це попри спроби зробити Росію вигнанкою на світових енергетичних ринках.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Так, компанії змішують російську нафту з іншими видами нафти чи нафтопродуктів. А якщо менше ніж 50%, то вже не вважають її російською. І що також часто відбувається, так це те, що російську нафту відправляють у невідомому напрямку.

США заявляють, що експортний контроль, введений Америкою та її союзниками, скоротив імпорт високотехнологічних товарів до Росії більш ніж наполовину, а це призвело до того, що російські військові важко знайти запчастини для танків, супутників і ракетних систем.

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Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що російські промислові підприємства також змушені були закритися через відсутність запчастин. Вона додала, що США розширять список продукції, внесеної до чорного списку, щоб посилити тиск на Москву.

Щодо нафти, то великі нафтові компанії все ще торгують російською нафтою. Одні кажуть, що вони виконують контракти, підписані до масштабного вторгнення РФ в Україну. Але якщо йдеться лише про довгострокові контракти, то чомусь почали зростати обсяги.

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Так, постачання нафти з російських портів у такі країни, як Румунія, Естонія, Греція та Болгарія, у квітні збільшилися більш ніж удвічі у порівнянні із середніми показниками березня.

Обсяги перекачування значно зросли для Нідерландів, які є найбільшим покупцем російської нафти.

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Ціна на російську нафту нижча від світового еталона – нафти марки Brent. Приблизно на 20-30 доларів дешевше.

Крім того, з’являється щось подібне до “сірої зони”, коли російську нафту змішують з іншими видами сирої нафти або нафтопродуктів. І на думку деяких компаній, якщо менше ніж 50%, то вони вже не вважають цю нафту російською.

Швидше за все, це робиться для того, щоб уникнути репутаційного ризику. Адже відомо, що прибуток від продажу фінансує економіку РФ, яка зараз веде повномасштабну війну проти України.

Також буває, коли російську нафту відправляють у невідомому напрямку. Нафту везуть на танкері і десь біля берегів певних країн вивантажують на інше велике судно. І це також “затемнює” походження нафти. Крім того, у портах не вказується пункт призначення.

Раніше повідомлялося, що в ЄС готують попередній проєкт щодо запровадження ембарго на російську нафту, як це роблять США та Велика Британія. Але з цим не згодна, наприклад, Німеччина.

За словами Саймона Джонсона, професора Массачусетського технологічного інституту, який вивчає нафтову геополітику, і колишнього головного економіста МВФ, якщо щодо танкерів не будуть введені санкції, подібну практику перевезення нафти буде важко викорінити. Буде більше перекидання із судна на судно для приховування походження російської нафти.