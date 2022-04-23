Рішення президента Росії Володимира Путіна блокувати, а не атакувати металургійний завод “Азовсталь” у Маріуполі говорить про те, що він планує напади в інших регіонах України.

Про це 22 квітня повідомили у розвідці Великої Британії, пише Bussiness Insider.

– Повний наземний штурм Росією заводу, ймовірно, спричинить значні втрати російських військ, що ще більше знизить їхню загальну бойову ефективність, – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

Британська розвідка вважає, що Володимир Путін, ймовірно, намагається стримати опір України на сталеливарному заводі, звільнивши таким чином російські війська для відправлення на інші фронти на Донбасі, де він розпочав новий наступ після того, як йому не вдалось захопити Київ. Це також може бути тактикою, щоб уморити голодом мирних жителів та захисників, або спробою застати їх зненацька, вважають британці.

Протягом більшої частини двомісячної війни російські війська вели руйнівний наступ на Маріуполь, знищуючи квартал за кварталом та завдаючи ударів по таких об’єктах цивільного населення, як лікарні, школи, театри та притулки.

Влада Маріуполя заявляла, що щонайменше 21 тис. цивільних осіб було вбито під час багатотижневої облоги міста на Азові російськими військами, а нові супутникові знімки показали наявність безлічі масових поховань неподалік міста.

20 квітня представник президента України Володимира Зеленського на мирних переговорах Михайло Подоляк запропонував провести переговори з Росією “без будь-яких умов”, щоб забезпечити безпечну евакуацію військ та цивільних осіб із Маріуполя.

Related video

Крім Азовсталі, Росія стверджує, що повністю контролює місто – яке вона прагне перетворити на життєво важливий сухопутний міст із контрольованого Росією Криму на Донбас.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що мирних переговорів може не бути, якщо російські війська знищать захисників Маріуполя.

Фото: Полк Азов