Президент РФ Володимир Путін втратив інтерес до дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Україною, і має намір захопити якнайбільше української території.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на три джерела, поінформовані про плани російського президента.

Зазначається, що Путін розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною, але після того, як Росія зазнала поразки під час наступу на півночі країни, заявив, що не бачить в цьому перспективи.

– Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по [російському] телебаченню, і хоче виграти по-крупному, – повідомило джерело.

За даними FT, Путін розлютився після того, як Україна потопила крейсер Москва.

– Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти із цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула Москва, Путін був проти підписання чогось. Після Москви він не виглядає переможцем, тому що це було принизливо, – сказав співрозмовник.

Видання зазначає, що українські та західні чиновники завжди сумнівалися у відданості Путіна мирним переговорам, стверджуючи, що це лише спосіб виграти час для подальшого наступу.

Російський президент, схоже, дотримується спотвореного погляду на війну, викладеного його генералами і показаного на російському телебаченні.

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Крім цього, Путін уникає особистої зустрічі з Володимиром Зеленським “усіма силами”, оскільки хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі.