Зараз політики або представники бізнесу підтримують Росію, адже держава-агресор витрачала величезні гроші на лобіювання своїх інтересів у Європі.

Про це повідомив посол України у США у 2015−2019 роках Валерій Чалий в ефірі Радіо НВ.

– Зараз Росія смикає за ці гачки, зокрема і за корумповані схеми корумпованих політиків, які там сидять на різних щаблях у цих країнах. Я сам був свідком, які гроші заходили в аналітичні центри Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, — зазначив він.

Дипломат пригадав російське фінансування одного заходу в Європі. За його словами, на один захід — конференцію чи форум — вони використовували пів мільйона євро.

– Просто для того, щоб провести якийсь захід. Це величезні гроші. Якщо порахувати, що у них за ці роки влито в Європу — в окремі країни, бізнес-групи, в окремих політиків — йдеться, очевидно, про десятки та сотні мільярдів євро, – додав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав дії Росії в Україні військовими злочинами, але відмовився говорити про геноцид і заявив, що українці та росіяни є “братами”. У МЗС розкритикували його позицію.