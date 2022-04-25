Причину пожежі у відомстві не повідомили. За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази Дружба.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій. На місце пожеж виїхали вогнеборці, пожежі надали .

У російському місті Брянськ вночі 25 квітня сталася сильна пожежа в районі нафтобази, а також чулися вибухи.

У пресслужбі уряду Брянської області повідомили, що на нафтобазі спалахнули резервуари. Жителів будинків, які розташовані біля нафтобази, почали евакуйовувати.

Відео про пожежу в Брянську публікують в соціальних мережах. На кадрах видно, що полум’я дуже велике, і заграва від вогню видна з різних точок міста.

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Водночас офіційна російська влада досі нічого не коментувала. Зазначимо, що Брянська область межує з Україною.

1 квітня голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді сталася пожежа на нафтобазі, через що постраждали дві людини.

За його словами, пожежа на нафтобазі виникла внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів ЗСУ, які “зайшли на територію Росії на низькій висоті”.

Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі.

Джерело: ТАСС, Интерфакс