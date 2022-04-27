Евакуація мирних жителів із Азовсталі: Путін прийняв пропозицію генсека ООН

В ООН заявили, що президент РФ Володимир Путін прийняв пропозицію генсека організації Антоніу Гутерріша.

– Під час зустрічі тет-а-тет президент Путін дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу Азовсталь у Маріуполі, – заявили у пресслужбі ООН.

В Москве Генерального секретаря ООН принял Президент РФ.

В ходе встречи тет-а-тет Президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. pic.twitter.com/DiCyGm4Pv8 — ООН (@UnitedNationsRU) April 26, 2022