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Факти / Світ / Росія

Евакуація мирних жителів із Азовсталі: Путін прийняв пропозицію генсека ООН

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Евакуація мирних жителів із Азовсталі: Путін прийняв пропозицію генсека ООН

В ООН заявили, що президент РФ Володимир Путін прийняв пропозицію генсека організації Антоніу Гутерріша.

– Під час зустрічі тет-а-тет президент Путін дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу Азовсталь у Маріуполі, – заявили у пресслужбі ООН.

 

 

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