У російському місті Санкт-Петербург пролунав вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якого повилітали вікна на двох поверхах.

Як інформують місцеві ЗМІ, інцидент трапився 25 квітня на Товариському проспекті, 22.

Повідомлялося, що вибух невстановленого пристрою стався близько третьої години ночі на сходовому майданчику між 7-м та 8-м поверхами дев’ятиповерхівки.

За словами очевидців, вибуховою хвилею вибило шибки на двох верхніх поверхах будинку, погнуло двері ліфта, а уламки пошкодили припарковані біля будівлі автомобілі.

З будинку евакуювали до автобусів 66 людей, ніхто не постраждав. На місці працювали екстрені служби.

Related video

Згодом з’явилися повідомлення, що в будинку вибухнув феєрверк вагою 2-3 кг. Момент інциденту потрапив на відео. На записі з камер відеоспостереження можна побачити, як після вибуху вилітають уламки вікон, скло і чути звуки сигналізації.

Місцеві ЗМІ поширили інформацію, що вибух стався біля квартири 35-річного чоловіка на 8-му поверсі. Зазначалося, що перед інцидентом до під’їзду зайшов невідомий у балаклаві, щось поклав на сходи та втік, після чого й пролунав звук вибуху. Згодом російські силовики розшукували цю особу в балаклаві.

За однією з версій, яку поширювали росЗМІ, господар квартири раніше нібито отримував погрози від членів одного з угруповань пранкерів, яке він хотів залишити. Чоловік кілька років тому начебто скаржився на постійні “жарти” пранкерів, які викликали до його квартири поліцію, МНС, співробітників похоронної служби з вінком для батька. Також росЗМІ пишуть про можливі “розборки геймерів”.

У слідчому комітету Санкт-Петербурга теж заявили, що вибухнув феєрверк. Там розповіли, що вибух стався в ніч на 25 квітня біля квартири на 8-му поверсі в одному з будинків на Товариському проспекті. Інцидент кваліфіковано як “замах на вбивство, скоєний загальнонебезпечним способом”.

У слідчому комітеті вже відвітували про затримання в Москві трьох підозрюваних: 16-річних брата з сестрою, а також 27-річної жінки. В повідомленні зазначається, що ці особи через інтернет вступили в змову “з невстановленою особою” та погодилися здійснити вибух за грошову винагороду. Потім вони придбали феєрверк, виїхали до Санкт-Петербурга, де в ніч на 25 квітня підпалили його біля квартири на 8-му поверсі.

Як стверджують росЗМІ, за підрив феєрверка виконавці нібито отримали 200 тис. рублів. Виконання “замовлення” вони знімали на відео. Тепер російська поліція встановлює особу “замовника” вибуху.

Також повідомляється, що в 2017 році після вибуху в метро Санкт-Петербурга у цьому ж будинку російські силовики начебто знайшли вибуховий пристрій.

Джерело: Фонтанка, Слідчий комітет Санкт-Петербурга