У Бєлгородській області загорівся склад із боєприпасами

Уночі 27 квітня поблизу села Стара Нелідівка Бєлгородської області в Росії загорівся склад із боєприпасами.

Про надзвичайну подію в своєму Telegram-каналі повідомив губернатор області Вячеслав Гладков.

Перший вибух пролунав о 03.35. Після цього протягом 40 хвилин сталося ще три. Відкрите горіння рятувальники ліквідували за три години.

За словами губернатора Бєлгородської області, серед ночі його розбудив гучний вибух.

Спершу жодна чергова служба міста та області не знаходила причини сильного звуку.

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Аж потім голова Головинського сільського поселення Денис Золотухін доповів йому, в районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів.

– Руйнувань будівель та житлових будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає, – зауважив, цитуючи слова головного начальника МНС у Бєлгородській області Сергія Потапова, Вячеслав Гладков.

Згодом з’явилася інформація про пожежу і в російському Воронежі.

Там місцеві жителі також почули вибухи та гуркіт.

Нагадаємо, що пізно ввечері 29 березня в Бєлгороді вже вибухав склад із боєприпасами, а 1 квітня там сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Джерело: В’ячеслав Гладков