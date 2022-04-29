Де зустріне вирок президент Росії Путін: в бункері чи в залі суду

У тому, що Росію і Путіна за масштабні воєнні злочини судитимуть – не сумніваються ні світові лідери, ні експерти. Росію, очільника Кремля, всіх організаторів та виконавців злочинів може засудити Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд та спеціальний трибунал.

ПАРЄ вже проголосувала за резолюцію, якою закликає терміново створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал. Він повинен отримати всі повноваження на розслідування та притягнення до відповідальності у разі доведення причетності керівництва Росії. А також трибунал зможе видавати міжнародні ордери на арешт глави держави чи уряду.

Міжнародні криміналісти вже працюють з доказами злочинів в Україні. Особливо активізувалися ці процеси після того, як світ побачив жахливі кадри зі звільнених Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів України. Влада переконана – процес пішов і буде доведений до фінішу.

– Багато країн доєднуються до позовів щодо Російської Федерації. ПАРЄ проголосувала за необхідність створення міжнародного спеціального трибуналу і долучення країн до цього трибуналу. Міжнародний кримінальний суд працює, тобто тут ведеться робота по багатьох напрямках, і абсолютно впевнений, що за такої консолідації зусиль ця робота буде доведена до кінця. Тобто у країн західного світу немає жодних сумнівів, що Путін – воєнний злочинець, звісно, це має бути доведено в судах. І якраз для цього збираються зараз докази в Бучі, Ірпені та в усіх звільнених містах. І зрозуміло, що це справа не тільки виконавців, а й тих, хто віддавав наказ. І головний наказ про проведення так званої спеціальної операції несе, безумовно, Путін, – наголосив глава делегації у ПА НАТО та народний депутат України від Слуги народу Єгор Чернєв.

Суд над Путіним затягнеться на роки чи десятки років

Суд над Путіним однозначно відбудеться, а українські дипломати цього повинні прагнути, переконаний експерт Інституту майбутнього Ілія Куса. Однак варто готувати українців, що на лаві підсудних Путіна ми можемо і не побачити.

– Я вважаю, що це реально, просто інше питання: наскільки вдасться притягнути до відповідальності. Засудити можна завжди. Питання: чи понесуть люди відповідальність? Тобто це розтягнеться на роки, це я одразу скажу, це 100%. Це складні справи. Міжнародний кримінальний суд, як би нам не хотілося, має бути максимально нейтральним, вивчити всі факти розслідування, зібрати самим факти. Їхні експерти саме тому зараз працюють з нашою генпрокуратурою в Бучі. Я знаю, що у багатьох українців є думка, що от ми зараз передамо всі докази на умовній флешці, і все буде нормально. Ні, вони ретельно до цього підходять. Багато хто їх критикує за це. Але має бути процедура легітимна, щоб усі її визнавали. Тому, думаю, це розтягнеться. Якщо Міжнародний суд ООН брати (це позов проти держави), то там тривалість, якщо брати практику – від чотирьох до семи років. У Міжнародному кримінальному суді, особливо якщо буде створений спеціальний військовий трибунал, як по Югославії був після 90-х, то це може бути довго, – розповів Куса.

Які приклади трибуналів відомі

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Є приклади у світовій практиці, де трибунал виніс рішення, однак належного результату так і не мав.

– По Югославії цей трибунал працював майже 20 років, поки вони всіх засудили, поки розглянули всі апеляції. І то він вважається ще більш-менш успішним, тому що там були конкретні воєнні злочинці, їх затримали, вони сиділи. Наприклад, якщо брати трибунал по Судану, по громадянській війні в Судані та геноциду в Дарфурі – там нікого не затримали. Президента Судану Омара аль-Башира, як відомо, засудили, визнали причетним до організації геноциду і видали арешт міжнародний, – зазначив він.

Але він залишався президентом Судану – тому Омар аль-Башир не міг нікуди виїхати, щоб не бути затриманим. І ось тому потрібно говорити про повну сатисфакцію, переконаний експерт.

– Я не вважаю, що це для нас якась трагедія. Просто не факт, що ми отримаємо це моральне задоволення від того, що Путін буде сидіти на ось цій лавці, як публікують фото з Нюрнберзького процесу. Все-таки треба розуміти, що тоді ситуація відбувалася в умовах повного розгрому Японії та нацистської Німеччини, тому тут, думаю, такого не буде. Але цим точно треба займатися. Безумовно, тому що це банальне питання, що треба встановити справедливість, встановити правду. І навіть вирок проти конкретних людей, і навіть що ми будемо знати конкретних людей, яких визнають винними – це вже буде добре. Ну нехай вони сидять в Росії, але це потрібно. Це важливий трек, який нашим дипломатам треба буде взяти на себе, їм треба налаштовуватися на багато років. Бажано, щоб це була постійна спеціальна робоча група з юристів, дипломатів, з залученням іноземних експертів, і щоб ці люди не змінювалися під час зміни влади в Україні навіть, – зазначив експерт.

Чи можна буде побачити Путіна на лаві підсудних?

Оскільки очільник Кремля не виходить і не виїжджає нікуди, відповідно, і в залі суду, очевидно, він не з’явиться. Це буде можливим тільки у разі, якщо у Росії зміниться влада і керувати країною стануть не колишні поплічники Путіна. Якщо ж прийдуть до влади ті, хто при ньому будували свої кар’єри, то на лаві підсудних його не буде.

– Наприклад, у тому ж Судані так і відбулося. Президента повалили, усунули військові, але так і не видали. Причина дуже прозаїчна: багато з тих військових, які прийшли до влади, вирішили, що якщо вони видадуть його – він видасть, чим вони займалися за його правління. Я не виключаю, що так само може бути й у Росії, – розповів експерт.

Якщо ж Україна наполягатиме на тому, щоб суд визнав злочини в Україні геноцидом, то це буде окрема справа, яка так само буде тривалою в часі. Та попри все, боротися за справедливість потрібно, скільки б років і зусиль це не забрало.