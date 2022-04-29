От до чого довели нас Путін та Шойгу: окупанти порівняли свої аптечки з українськими

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв показав, який вигляд мають аптечки українських військових та окупантів. На фото видно, що загарбники не мають практично нічого.

Водночас поруч лежить аптечка українських захисників, у якій є все необхідне, щоб надати першу допомогу в разі поранення.

– Російські найманці виклали це порівняння аптечки російського солдата (вгорі) та українського (внизу). От до чого довели нас Путін та Шойгу, бідкається один із коментаторів, – написав Грозєв у Twitter.

Russian mercenaries posted this comparison of a Russian soldier’s first-aid kit (above) and a Ukrainian one (below). “This is what Putin and Shoigu brought us to..”, one of the commenters complain. pic.twitter.com/AXaRJoSHnV — Christo Grozev (@christogrozev) April 29, 2022

Раніше аналітики Conflict Intelligence Team вже повідомляли, що аптечки у російських солдатів 1970-х років. У них є бинт, знеболювальне, і все.

Це відбувається тому, що сучасна аптечка коштує пристойних грошей, а радянська вже є на складі, її не треба купувати.

Крім того, українська армія набагато краще встигає рятувати поранених. Наші військові мають сучасні кровоспинні, у них відпрацьована евакуація поранених: все-таки українська армія так чи інакше воювала 8 років.

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Фото: Христо Грозєв