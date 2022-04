От до чого довели нас Путін та Шойгу: окупанти порівняли свої аптечки з українськими

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв показав, який вигляд мають аптечки українських військових та окупантів. На фото видно, що загарбники не мають практично нічого.

Водночас поруч лежить аптечка українських захисників, у якій є все необхідне, щоб надати першу допомогу в разі поранення.

Russian mercenaries posted this comparison of a Russian soldier’s first-aid kit (above) and a Ukrainian one (below). “This is what Putin and Shoigu brought us to..”, one of the commenters complain. pic.twitter.com/AXaRJoSHnV

— Christo Grozev (@christogrozev) April 29, 2022