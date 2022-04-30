Президент РФ Володимир Путін 9 травня може оголосити про масову мобілізацію населення, щоб нанести потужний удар по території України.

Таке припущення зробив британський міністр оборони Бен Уоллес в коментарі LBC.

За його словами, президент Путін може оголосити нову війну “нацистам з усього світу” на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні у Москві.

– Ми бачили низку заяв Путіна про те, що це стає проксі-війною, і що “нацисти всюди”, “не тільки в Україні, а й у НАТО повно нацистів”. Я думаю, що він намагатиметься відмовитися від своєї “спеціальної операції”. Він готував ґрунт для того, щоб мати можливість сказати: “Послухайте, зараз іде війна з нацистами, і мені потрібно більше людей”. Мені потрібно більше російського гарматного м’яса… Я не здивуюсь, що він може оголосити (водночас я не маю вірогідної інформації щодо цього), цю трагедію, що він оголосить війну проти “світового нацизму” та мобілізує російське суспільство, – сказав Володимир Путін.

Міністр наголосив, що точних даних про це він не має, але Володимир Путін, схоже, планував зробити таку заяву з урахуванням його попередніх коментарів.

Бен Уоллес сказав, що путінські командири привели багатьох солдатів на смерть. 29 квітня, за оцінками Києва, ця кількість досягає 23 тис. осіб.

Він також піддав критиці російське керівництво за “жалюгідні спроби” Кремля приховати свої втрати і додав, що для Росії наказ про масову мобілізацію своїх резервів буде “визнанням невдачі”.

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Джерело: LBC