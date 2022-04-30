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Факти / Світ / Росія

Офіс генпрокурора повідомив про підозру секретарю Радбезу РФ Патрушеву

Ілля Нежигай редактор стрічки
Микола Патрушев

Українська прокуратура повідомила про підозру Секретарю Ради безпеки РФ Миколаю Патрушеву у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, підозра повідомлена за ч. 3 ст. 110 КК України.

За даними слідства, російський високопосадовець який є представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією “незалежності та суверенітету” повністю ними контрольованих псевдоутворень ДНР та ЛНР.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Водночас Офіс генпрокурора продовжує притягати до відповідальності російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення проти неї війни. Раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів.

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Фото: Кремль

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Джерело: Офіс генпрокурора

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