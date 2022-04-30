Послабити технологічні ресурси Путіна: США хочуть переманити фахівців з РФ

США хочуть переманити найкращих російських вчених, фахівців з кібербезпеки, електроніки та космосу.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, для цього навіть планують відмовитись від низки візових вимог для таких росіян.

За інформацією ЗМІ, одна із пропозицій, яку Білий дім включив у свій додатковий запит до Конгресу, передбачає скасування правила, згідно з яким російські фахівці, що подають заявку на отримання робочої візи, повинні мати поточного роботодавця. Це стосується громадян Росії, які здобули ступінь магістра або доктора в галузі науки, техніки чи математики в США або за кордоном.

За словами речника Ради національної безпеки, у такий спосіб хочуть послабити високотехнологічні ресурси Путіна в найближчій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії в довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.

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Адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США російським фахівцям у сфері електроніки, космічних технологій, кібербезпеки, ядерної інженерії, штучного інтелекту, ракетних технологій.

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Раніше Інтерфакс представив звіт з посиланням на оцінку Російської асоціації електронних комунікацій, у якоу йдеться про те, що кількість спеціалістів з IT, які могли спробувати виїхати з Росії у квітні, сягнула 70 000-100 000.