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Факти / Світ / Росія

Путін пообіцяв грошові виплати ветеранам та родинам загиблих росіян в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
путін

Російський президент Володимир Путін підписав указ про виплату 10 тис. рублів ветеранам Другої світової війни на захоплених територіях України.

Путін також пообіцяв кілька мільйонів рублів родичам російських військових, які загинули або дістали поранення в Україні.

Путін доручив російському уряду знайти кошти для виплати 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) учасникам Другої світової війни, які мешкають у тих районах України, що перебувають під тимчасовою окупацією росіян.

Сюди включили також території, які контролюють незаконні формування так званих ДНР і ЛНР.

Одноразову видачу коштів планують здійснити в травні. Подібні виплати 10 тис. рублів отримали 20 тис. ветеранів у Росії.

Окремо Путін підписав указ про виплату 3 млн рублів родичам російських військових, які дістали поранення, і 5 млн рублів родичам загиблих окупантів.

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Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

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