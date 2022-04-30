Путін пообіцяв грошові виплати ветеранам та родинам загиблих росіян в Україні

Російський президент Володимир Путін підписав указ про виплату 10 тис. рублів ветеранам Другої світової війни на захоплених територіях України.

Путін також пообіцяв кілька мільйонів рублів родичам російських військових, які загинули або дістали поранення в Україні.

Путін доручив російському уряду знайти кошти для виплати 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) учасникам Другої світової війни, які мешкають у тих районах України, що перебувають під тимчасовою окупацією росіян.

Сюди включили також території, які контролюють незаконні формування так званих ДНР і ЛНР.

Одноразову видачу коштів планують здійснити в травні. Подібні виплати 10 тис. рублів отримали 20 тис. ветеранів у Росії.

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Окремо Путін підписав указ про виплатуродичам російських військових, які дістали поранення, іродичам загиблих окупантів.