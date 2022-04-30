Квітень, 30, 2022 в 12:57

Країна-агресор Росія намагається уникнути суверенного дефолту, а тому використала свої внутрішні доларові резерви для здійснення виплат за двома випусками зовнішніх облігацій.

Про це інформує американське агентство Bloomberg із посиланням на джерело в Мінфіні США.

В американському Міністерстві фінансів на умовах анонімності повідомили, що США дозволили цю транзакцію.

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Як відомо, РФ почала наближатися до дефолту через масштабні санкції, накладені Заходом після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як зазначає агентство, ключовою метою санкційних обмежень США було примусити РФ використовувати внутрішні доларові резерви. Задум Вашингтона полягає в тому, щоб змусити Москву вичерпати ці резерви, що знизить здатність РФ фінансувати військове вторгнення в Україну.

У п’ятницю, 29 квітня, Міністерство фінансів РФ оголосило про виконання зобов’язань щодо суверенних єврооблігацій. Менш ніж за тиждень до завершення пільгового періоду Росія здійснила виплати за облігаціями із погашенням у 2022 та 2042 роках.

Москва заплатила $564,8 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2022 році, а також $84,4 млн за облігаціями з погашенням у 2042 році. Виплати булі здійснені в доларах США, як того вимагають контракти.

Виплати були доведені до платіжного агента з цих єврооблігацій – лондонського відділення Citibank.

Як повідомило Bloomberg обізнане джерело, Росія використала для здійснення платежу банк Дом.РФ, який поки що не перебуває під санкціями. Ця фінансова установа переслала платіж банку-кореспонденту Bank of New York Mellon Corp., який перевів платіж до Citigroup.

За словами співрозмовника Bloomberg, Citigroup навряд обробить платіж, доки не отримає дозвіл від регулюючих органів США та Великої Британії. А тому процес виплати власникам російських єврооблігацій не завершено.

Що відомо про загрозу дефолту РФ

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Захід запровадив санкції проти Росії: заморозив її золотовалютні резерви та відрізав цю країну від світової фінансової системи.

Загалом західні країни заморозили валютні резерви РФ на понад $350 млрд. Тобто майже 60% російських валютних резервів стали недоступні для Москви.

Як інформувало агентство Bloomberg, загальний зовнішній борг РФ та її компаній сягає $150 млрд (йдеться, зокрема, про Газпром, Лукойл і Сбербанк). І якщо РФ не виплатить вчасно свій борг за єврооблігаціями або оплатить його в російських рублях, це означатиме технічний дефолт.

Суверенний зовнішній борг РФ становить близько $40 млрд.

Дефолт – це відмова певної держави від виплати кредитних боргів (тобто фактично “банкрутство” для держави). Технічний дефолт означає, що начебто платоспроможна країна технічно не здатна погасити борг.

Спочатку дефолт Росії прогнозували на 15 квітня. Однак Москва спромоглася провести виплати.

Згодом Вашингтон вирішив заборонити РФ проводити доларові платежі за держборгом із рахунків російських установ в американських банках.

На початку квітня Мінфін Росії здійснив спробу погасити вартість облігацій у рублях, а не в доларах. Це порушило умови позики. У РФ був 30-денний пільговий період, протягом якого вона мала погасити борг у доларах. Він мав завершитися 4 травня, після чого очікувалося оголошення дефолту.

Востаннє Росія оголошувала дефолт у 1998 році. Після цього в цій країні настала швидка інфляція, девальвація рубля та фінансова ізоляція на міжнародних ринках. Тоді РФ не вдалося виплатити внутрішні борги (тобто це був дефолт за внутрішнім боргом).

А останній пропуск виплат за зовнішнім боргом у Росії відбувся в 1917 році, коли більшовики відмовилися платити за боргами царя.

Джерело: Міністерство фінансів РФ