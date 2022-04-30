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Факти / Світ / Росія

РФ ухвалила рішення припинити місію на Міжнародній космічній станції

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
РФ ухвалила рішення припинити місію на Міжнародній космічній станції

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Москва ухвалила рішення про припинення місії на Міжнародній космічній станції.

Проте, коли саме це станеться, публічно оголошувати РФ не стала.

Про це повідомляє НВ з посиланням на Bloomberg.

– Рішення вже ухвалено, ми не зобовʼязані про це говорити публічно. Я можу сказати лише це: згідно з нашими зобов’язаннями, ми повідомимо нашим партнерам про закінчення нашої роботи на МКС за рік, — сказав Рогозін.

Він уточнив, що терміни роботи Росії на МКС визначаються урядом та президентом, поки що РФ продовжує роботу на станції до 2024 року.

Раніше, глава Роскосмосу погрожував припинити місію РФ, якщо США, Європейський Союз і Канада не знімуть санкції проти підприємств російської космічної галузі.

Рогозін підтримує війну Росії проти України та погрожує Заходу Сарматом й іншими досягненнями військової промисловості РФ, які поки ще працюють.

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NASA, яке планує експлуатувати космічну станцію до 2030 року, продовжує використовувати російські космічні кораблі Союз для транспортування астронавтів на МКС і зі станції.

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Фото: Pexels

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