Росфінмоніторинг записав у “терористи” жителів тимчасово окупованих територій

До переліку “екстремістів і терористів”, який складає Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ (Росфінмоніторинг), вносять жителів тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що до цього списку потрапив тренер кунг-фу з Мелітополя Андрій Голубєв. Його дружина раніше повідомляла, що її чоловіка, колишнього українського прикордонника, вранці 6 квітня забрали з квартири. Згодом родичі заявили про зникнення Голубєва.

Крім Голубєва, 29 квітня до переліку Росфінмоніторингу також потрапили троє уродженців Мелітополя – Олександр Жуков, Ігор Горлов та Володимир Зуєв, Юрій Петров із Запоріжжя, а також Азіз Амедієв із міста Генічеськ Херсонської області України.

Днями стало відомо, що у Мелітополі російські війська блокують виїзд чоловіків з міста. Окупанти примусово мобілізують громадян України до Збройних сил Російської Федерації.

Це розпочалося декілька тижнів тому, коли загарбники на блок-постах заходилися пропонувати приєднатися до армії країни-агресора.

Міський глава Мелітополя Іван Федоров зазначив, що наступний етап їхнього опитування розпочався тоді, коли російські найманці почали обходити будинки мирних жителів. Колаборанти активно надавали інформацію загарбникам про те, де залишилися чоловіки.

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Джерело: Настоящее время