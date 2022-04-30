В окупованому Криму сьогодні планують провести з’їзд представників кримських татар, щоб продемонструвати їх псевдопідтримку війни РФ проти України.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Під контролем ФСБ РФ місцева окупаційна влада скликає якийсь з’їзд представників, на якому, через відсутність помітної кількості кримськотатарських колаборантів, зобов’яжуть бути присутніми студентів Кримського інженерно-педагогічного університету, а також працівників бюджетних організацій, зокрема, учителів шкіл, – зазначив Чубаров .

Голова Меджлісу наголосив, що мета заходу – імітація підтримки кримськими татарами політики Путіна та “спеціальної військової операції” проти України.

За його словами, спецслужби РФ вчергове, але абсолютно безуспішно спробують обдурити світ, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та її президента Путіна.

– Реалізація цього плану розпочнеться ухваленням на сьогоднішньому з’їзді спеціальної заяви його учасників, – написав Чубаров.

За його словами, спецслужби РФ намітили спеціальний план подальшої дискредитації керівників та членів Меджлісу кримськотатарського народу, активістів кримськотатарського національного руху, політв`язнів та членів їх сімей.