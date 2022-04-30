Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 66 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Росія

Росія імітує підтримку кримськими татарами війни проти України – Чубаров

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Рефат чубаров

В окупованому Криму сьогодні планують провести з’їзд представників кримських татар, щоб продемонструвати їх псевдопідтримку війни РФ проти України.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Під контролем ФСБ РФ місцева окупаційна влада скликає якийсь з’їзд представників, на якому, через відсутність помітної кількості кримськотатарських колаборантів, зобов’яжуть бути присутніми студентів Кримського інженерно-педагогічного університету, а також працівників бюджетних організацій, зокрема, учителів шкіл, – зазначив Чубаров .

Голова Меджлісу наголосив, що мета заходу – імітація підтримки кримськими татарами політики Путіна та “спеціальної військової операції” проти України.

За його словами, спецслужби РФ вчергове, але абсолютно безуспішно спробують обдурити світ, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та її президента Путіна.

– Реалізація цього плану розпочнеться ухваленням на сьогоднішньому з’їзді спеціальної заяви його учасників, – написав Чубаров.

За його словами, спецслужби РФ намітили спеціальний план подальшої дискредитації керівників та членів Меджлісу кримськотатарського народу, активістів кримськотатарського національного руху, політв`язнів та членів їх сімей.

Читайте
Російські окупанти "відновили" пам'ятник Леніну у Новій Каховці

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка