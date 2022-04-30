“Звільнити світ від Заходу” і Марс від марсіан: Подоляк про заяву Лаврова щодо війни в Україні

Кремль вчергове змінив мету “спецоперації” в Україні, і тепер рашисти повинні “звільняти світ від Заходу”, однак російське звільнення означає не що інше, як масові знищення.

Про це 30 квітня у своєму Twitter повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Таким чином він відреагував на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який озвучив “нову мету” війни в Україні.

Зазначимо, що тезу про так зване звільнення світу від Заходу Сергій Лавров озвучив в інтерв’ю китайському агентству Сіньхуа, опублікованому 30 квітня.

За словами путінського міністра закордонних справ, так звана “спеціальна військова операція”, яку розв’язала РФ в Україні, “сприяє процесу звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, замішаного на расизмі та комплексі винятковості”.

Дії російських регулярних військ в Україні Лавров на повному серйозі назвав “природним ходом історії”, а країнам Заходу порадив “змиритися з новими геополітичними реаліями”.