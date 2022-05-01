Залізничний міст у Курській області обвалився внаслідок диверсії, однак хто причетний до цього – невідомо.
Таку інформацію підтвердив губернатор області Роман Старовойт. Для більшої “правдоподібності” він зняв відеозвернення до мешканців Курської області.
– На жаль, інформація підтвердилася. Це була диверсія. Тому заведено кримінальну справу. Слідчі органи, фахівці силових відомств будуть розбиратися, – сказав Старовойт.
Жодних закликів до мешканців Курської області бути обачними або обдумати план евакуації у зверненні губернатора не було.
Курська область на карті знаходиться на північний схід від Сумської області (приблизно 160 км).
1 травня близько 11.00 за київським часом у Курській області несподівано обвалився залізничний міст на ділянці залізниці Суджа-Сосновий Бір.
Відомо, що була зруйнована залізнична гілка, яка використовувалася для пересування товарних складів.