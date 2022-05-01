Залізничний міст у Курській області обвалився внаслідок диверсії, однак хто причетний до цього – невідомо.

Таку інформацію підтвердив губернатор області Роман Старовойт. Для більшої “правдоподібності” він зняв відеозвернення до мешканців Курської області.

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– На жаль, інформація підтвердилася. Це була диверсія. Тому заведено кримінальну справу. Слідчі органи, фахівці силових відомств будуть розбиратися, – сказав Старовойт.

Жодних закликів до мешканців Курської області бути обачними або обдумати план евакуації у зверненні губернатора не було.

Курська область на карті знаходиться на північний схід від Сумської області (приблизно 160 км).

1 травня близько 11.00 за київським часом у Курській області несподівано обвалився залізничний міст на ділянці залізниці Суджа-Сосновий Бір.

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