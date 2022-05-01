Федеральний уряд Німеччини підтримує плани нафтового ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa із посиланням на джерела серед дипломатів у Євросоюзі.

На останніх попередніх переговорах щодо шостого пакета санкцій проти Росії офіційний Берлін чітко висловився за введення ембарго.

Тепер відповідне рішення ЄС стало найбільш ймовірним.

Але є ще низка країн, які гальмують введення нафтового ембарго проти РФ, а саме: Угорщина, Австрія, Словаччина, а також Іспанія, Італія та Греція.

За словами європейських дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, досі були проти швидкої заборони імпорту, оскільки дуже залежать від постачання російської нафти. Тим часом жителі Південної Європи з тривогою очікують на підвищення цін на енергоносії після введення ембарго.

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Як пише dpa, причиною зміни курсу Німеччини могли стати недавні успіхи у пошуку альтернативних постачальників “чорного золота”. Міністр економіки Роберт Габек заявив, що залежність Німеччини від російської нафти скоротилася з 35% на момент початку війни в Україні до 12%.

Нагадаємо, що Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн хоче якнайшвидше представити проєкт нового пакету санкцій проти РФ, щоб ще більше посилити тиск на Кремль.

Раніше повідомлялося, що Німеччина зробить усе можливе, аби позбутися залежності від російського газу.