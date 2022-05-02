У російській Пермі сталася пожежа на пороховому заводі, двоє людей загинуло

У Росії сталася масштабна пожежа на Пермському пороховому заводі. Двоє робітників загинули.

Пожежа у Пермі сталася у День солідарності трудящих – 1 травня. Загоряння почалося на виробничій ділянці з виробництва пластмаси.

Відомо, що один із працівників заводу загинув на робочому місці, інший помер уже в лікарні. Управління Ростехнагляду встановлює причини та обставини пожежі.

Зазначимо, що на Пермському пороховому заводі виготовляють снаряди для Градів, Смерчів та комплексів протиповітряної оборони.

Рік тому на цьому ж заводі стався вибух після займання складу зі спецпродукцією, тоді постраждали троє його працівників.