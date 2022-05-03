На території РФ з’явилися осередки легіону Свобода Росії, учасники якого борються проти режиму Володимира Путіна.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live.

– Вже є легіон Свобода Росії, який діє на території Росії. Це був другий етап. Це було неминуче. Процес вже автоматично запустився. Ми туди не вважаємо за потрібне втручатися. Росія вже піднімається на збройну боротьбу, – заявив він.

За словами Арестовича, у різних регіонах Росії люди почали організовувати осередки легіону. Він пояснив, що не всі громадяни РФ, які бажають вступити до легіону, можуть доїхати до України. Тому за його словами, вони вирішили організовувати опір путінському режиму на місцях.

Раніше Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація у Росії. За його словами, на неї чекають ті, хто зараз там об’єднався в осередки легіону Свобода Росії.

Щойно оголосять про мобілізацію і їх призвуть до армії, у них на руках з’явиться зброя. Тому загальна мобілізація в Росії – благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна.