Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 69 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>406 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Росія

РФ вже піднімається на збройну боротьбу: Арестович про легіон Свобода Росії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ вже піднімається на збройну боротьбу: Арестович про легіон Свобода Росії

На території РФ зявилися осередки легіону Свобода Росії, учасники якого борються проти режиму Володимира Путіна.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтервю Фейгін Live.

– Вже є легіон Свобода Росії, який діє на території Росії. Це був другий етап. Це було неминуче. Процес вже автоматично запустився. Ми туди не вважаємо за потрібне втручатися. Росія вже піднімається на збройну боротьбу, – заявив він.

За словами Арестовича, у різних регіонах Росії люди почали організовувати осередки легіону. Він пояснив, що не всі громадяни РФ, які бажають вступити до легіону, можуть доїхати до України. Тому за його словами, вони вирішили організовувати опір путінському режиму на місцях.

Раніше Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація у Росії. За його словами, на неї чекають ті, хто зараз там об’єднався в осередки легіону Свобода Росії.

Щойно оголосять про мобілізацію і їх призвуть до армії, у них на руках з’явиться зброя. Тому загальна мобілізація в Росії – благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка