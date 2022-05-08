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Факти / Світ / Росія

Лідери країн G7 анонсували поетапну заборону на імпорт нафти з Росії

Ілля Нежигай редактор стрічки
Лідери країн G7 анонсували поетапну заборону на імпорт нафти з Росії

Країни Великої сімки (G7) зобов’язались поетапно припинити або заборонити імпорт російської нафти.

Про це йдеться у спільному комюніке за результатами зустрічі, яка проводилась за участі президента України Володимира Зеленського.

– Це сильно вдарить по головній артерії путінської економіки та позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни. Велика сімка також взяла на себе зобов’язання працювати разом, щоб забезпечити стабільне глобальне постачання енергії, одночасно активізуючи наші зусилля щодо зниження залежності від викопного палива, – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

У комюніке зазначається, що західні санкції вже суттєво ускладнили для Росії ведення війни проти України. Лідерами відзначається прагнення посилювати тиск на РФ надалі.

Країни G7 також продовжать роботу з партнерами, щоб не допустити ухилення РФ від санкцій, їхнього обходу або інших заходів, що дозволяють знехтувати обмеження Росії.

Усього сторони представили п’ять основних кроків, які збираються робити для подальшої ізоляції Росії від світової спільноти.

Повну заяву лідерів країн Великої сімки читайте у матеріалі Факти ICTV.

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Джерело: White House

Фото: Dreamstime

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