Країна-агресор Російська Федерації зазнає значних втрат у війні проти України. РФ залишилася без 25,5 тис. військових особового складу.

Українські захисники знищили понад 1 130 ворожих танків, 2 741 бойову броньовану машину та 199 російських літаків, які нещадно намагались вбити мирних жителів і зруйнувати інфраструктуру.

Загальні бойові втрати Росії

особового складу – близько 25 500 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 130 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) одиниця;

артилерійських систем – 509 одиниць;

РСЗВ – 179 (+7) одиниць;

засоби ППО – 86 (+2) одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 156 (+1) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) одиниця;

кораблі /катери – 12 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19) одиниць;

спеціальна техніка – 39 (+1) одиниць;

крилаті ракети – 92 (+2) одиниці.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що найбільші втрати російської армії спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Остаточна інформація уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.