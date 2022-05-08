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Факти / Світ / Росія

Понад 25,5 тис. російських солдатів і 1130 танків: втрати РФ у війні проти України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Понад 25,5 тис. російських солдатів і 1130 танків: втрати РФ у війні проти України

Країна-агресор Російська Федерації зазнає значних втрат у війні проти України. РФ залишилася без 25,5 тис. військових особового складу.

Українські захисники знищили понад 1 130 ворожих танків, 2 741 бойову броньовану машину та 199 російських літаків, які нещадно намагались вбити мирних жителів і зруйнувати інфраструктуру.

Загальні бойові втрати Росії

  • особового складу – близько 25 500 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 130 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) одиниця;
  • артилерійських систем – 509 одиниць;
  • РСЗВ – 179 (+7) одиниць;
  • засоби ППО – 86 (+2) одиниць;
  • літаків – 199 одиниць;
  • гелікоптерів – 156 (+1) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) одиниця;
  • кораблі /катери – 12 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19) одиниць;
  • спеціальна техніка – 39 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети – 92 (+2) одиниці.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що найбільші втрати російської армії спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Остаточна інформація уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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