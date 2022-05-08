Вторгнення Росії в Україну триває вже третій місяць, і для підтримки військового наступу РФ потрібно близько $900 мільйонів на день.

Про це видання Newsweek розповів Шон Спунц, головний редактор видання SOFREP, що спеціалізується на військовій тематиці.

За оцінками SOFREP, таку високу ціну впливають кілька чинників. Це і оплата праці російських солдатів, які воюють в Україні, та забезпечення їх боєприпасами, патронами та ракетами, та витрати на ремонт втраченої чи пошкодженої військової техніки. Росія також має заплатити за тисячі одиниць критичної зброї та крилатих ракет, випущених під час війни, вартість яких, за словами Спунця, становить близько $1,5 млн за одиницю.

Наведені цифри не враховують, скільки Росія могла втратити у фінансовому плані через жорсткі економічні санкції, введені проти неї після початку вторгнення наприкінці лютого. Ці санкції можуть залишитися чинними, навіть якщо Росія виведе свої війська, заявили в Білому домі.

З-поміж країн Заходу багато хто вважав, що Росія швидко розгромить Україну невдовзі після вторгнення з огляду на її військову перевагу. Однак досі Росія не досягла великих військових успіхів. Окупаційні не змогли взяти під контроль Київ і важко утримують позиції в інших великих містах. Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що кожен крок російських військ наштовхується на сильний опір українців.

– Все, що я можу вам сказати, це те, що росіяни не досягли того прогресу на Донбасі та півдні, якого, як ми вважаємо, вони хотіли досягти. Ми вважаємо, що вони відстають від графіка, – сказав Джон Кірбі.

Невдачі Росії дорого коштують їй як у фінансовому плані, так і в плані людських жертв, хоча Кремль не наважується оприлюднити цифри військових втрат. Дослідження, опубліковане через два тижні після заяви Путіна, показало, що прямі втрати від війни коштували Росії приблизно $7 млрд.

Зараз дивляться

Економічні санкції, накладені на країну внаслідок вторгнення, мали руйнівний вплив на країну, який, ймовірно, відчуватиметься російськими громадянами протягом десятиліть, йдеться у доповіді CNBC від 14 березня.

Згідно з матеріалом CNBC, російська економіка може бути відкинута назад на цілих 30 років, оскільки російський рубль впав, а деякі вважають, що рівень життя в Росії може бути знижений протягом наступних п’яти років.

Інститут міжнародних фінансів, фінансовий аналітичний центр, що представляє фірми більш ніж 70 країн, стверджує, що валовий внутрішній продукт країни цього року, швидше за все, впаде на 15 відсотків, повідомляє Business Insider.

Україна також завдала важкого удару по Росії у квітні, потопивши Москву, російський військовий корабель і флагман військово-морського флоту, збитки від якого оцінюються в $750 мільйонів.

У квітні стало відомо, що з початку війни Україна знищила понад 5 тисяч одиниць російської техніки, але крейсер Москва став найдорожчою метою.

Попри величезну вартість зброї, Джон Кірбі заявив, що є докази того, що російські війська не потрапляють у цілі високоточними керованими ракетами. За його словами, причиною цього може бути безліч факторів, включаючи можливу некомпетентність операторів.

Тим часом, зростають побоювання, що президент Володимир Путін може використати 9 травня – який у країні відзначається як День Перемоги та знаменує розгром нацистської Німеччини – для офіційного оголошення війни Україні. Проте російські офіційні особи спростовують ці повідомлення, а представник Кремля заявив, що “такої можливості немає”.