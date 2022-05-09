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Факти / Світ / Росія

США запровадять санкції проти російських телеканалів та менеджерів Газпромбанку

Ілля Нежигай редактор стрічки
санкції

Адміністрація президента США анонсувала запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Цього разу, як розповів CNN високопоставлений чиновник Білого дому, мова йде, зокрема, про обмеження пропагандистської машини Кремля.

Очікується, що 8 травня США оприлюднять нові санкції, спрямовані проти трьох російських телеканалів: НТВ, Росія-1 та Перший канал. Зазначені платформи будуть відключені від американських рекламодавців та технологій.

Крім того, Росії буде заборонено використовувати такі послуги, як менеджмент або корпоративні консультації та бухгалтерський облік. Зокрема, промисловий сектор РФ буде підданий новому експортному контролю.

– Ми не будемо допомагати їм у трансляції брехні та обману, що можна почути від Путіна щодня, – сказав представник Білого дому.

Запровадження нових санкцій торкнеться близько 2,6 тис. візових обмежень для чиновників з Росії та Білорусі.

Окремо будуть запроваджені санкції проти керівників Газпромбанку, через який більшість країн Європи сплачує імпорт російського газу. Водночас в адміністрації президент США наголосили, що санкції проти Газпромбанку будуть мати лише персональний характер та стосуватимуться лише керівників цієї ​​фінустанови.

Зараз дивляться

– Це не повне блокування. Ми не заморожуємо активи Газпромбанку і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком. Проте ми сигналізуємо про те, що Газпромбанк не є надійним партнером. І тому ми накладаємо санкції на деяких його високопосадовців, щоб відлякати від нього, – сказав посадовець Білого дому.

Крім того, Сполучені Штати мають на меті накласти санкції на російське підприємство Промтехнологія, що займається виробленням зброї, яке частково використовується військами РФ в Україні.

Зокрема представник адміністрації американського президента анонсував заборону експорту до Росії ядерних продуктів, зокрема урану та плутонію.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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