Під час параду до 9 травня, який відбувся сьогодні в центрі Москви, на Червоній площі, не був помічений начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Як повідомляють російські ЗМІ, парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ, генерал Олег Салюков. А приймав парад міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Водночас Герасимов, схоже, не був присутній на параді, що досить дивно, з огляду на його посаду та “сакральне” значення 9 травня для російської пропаганди. Раніше Герасимов неодноразово командував парадами до 9 травня в Москві. Нещодавно з’явилися неофіційні повідомлення, що він отримав поранення в Харківській області.

Олег Салюков та Сергій Шойгу на параді в Москві 9 травня 2022 року

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін сидів поміж ветеранів на спеціальній трибуні. За інформацією ЗМІ, на параді також були присутні глава уряду РФ Михайло Мішустін і заступник Путіна в Раді безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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Попри прогнози експертів та розвідки, під час виступу Путін офіційно не оголосив “війну” Україні замість “спецоперації”. Не прозвучало й оголошення про загальну мобілізацію в РФ. Він лише повторив цинічні пропагандистські наративи, якими російська пропаганда виправдовує криваве вторгнення військ РФ в Україну.

Ще одним цікавим моментом є те, що повітряну частину параду в Москві скасували. За офіційними повідомленнями Кремля – начебто через погану погоду. А тому літаки, включно з так званим літаком Судного дня, над Червоною площею сьогодні не пролетіли.

Західні ЗМІ раніше інформували, що Путін хоче направити Заходу попередження про “кінець світу”, а тому, окрім винищувачів, над Москвою мав пролетіти і командний літак Іл-80 “судного дня”, який перевозитиме вище керівництво РФ у разі ядерної війни. Однак цього не сталося.

У цьому контексті варто зазначити, що українські військові під час боїв уже знищили 199 літаків та 158 гелікоптерів військ РФ.

Не приїжджали цього року на парад у Москві лідери інших країн. У Кремлі відсутність іноземних гостей пояснювали “не ювілейною датою”.

Що відомо про можливе поранення Герасимова

Нещодавно в західних ЗМІ з’явилася інформація, що начальник Генштабу ЗС РФ – перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов приїжджав на схід України, де зараз точаться запеклі бойові дії. Про це, зокрема, інформувало американське видання The New York Times з посиланням на джерела.

У публікації зазначалося, що 30 квітня Герасимов начебто відвідав позиції російських загарбників в Ізюмі, де знаходився командний пункт 2-ї загальновійськової армії РФ. Того ж дня українська армія завдала удару по командному пункту. Водночас, за даними журналістів, Герасимов на той момент начебто вже залишив об’єкт.

Інші джерела та військові журналісти інформували, що Герасимов начебто отримав осколкове поранення в районі Ізюма. Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що Герасимов отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки. Водночас офіційних підтверджень цією інформації не було.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович інформував, що під час ударів по польових штабах військ РФ під Ізюмом ворог втратив багатьох людей з офіцерського складу: майже 200 вбитих та щонайменше 30 старших офіцерів. Водночас інформацію про поранення Герасимова він не підтвердив.

Попри це, сьогодні Герасимов, схоже, був відсутній на параді, що викликає запитання, куди ж подівся один із ключових командувачів армії РФ.