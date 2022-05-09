Призов та оголошення війни: що може готувати Путін на 9 травня в РФ

За інформацією розвідки, Росія активно готується до того, щоб 9 травня зробити важливе оголошення щодо війни в Україні.

Деякі дані свідчать про те, що РФ може оголосити загальну мобілізацію, щоб продовжити воювати проти нашої держави. Та чи допоможе це їй на полі бою?

Перспективи мобілізації

На теорію щодо оголошення загальної мобілізації у Росії грають їхні “успіхи” на фронті. Після початку “другої фази” російські війська просунулися лише на кілька кілометрів і поки що не змогли взяти ключові позиції.

Враховуючи динаміку останніх днів, іноземні та українська розвідки констатують, що невдовзі російські окупанти можуть повністю вичерпати свій наступальний потенціал, і в них не залишиться іншого вибору, окрім як стати в оборону.

Резервів фактично не залишилося, тому щоб знову піти у наступ, їм доведеться вдаватися до тотальної мобілізації населення.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що нині перспектива такого рішення є цілком реальною. Але про оголошення війни навряд чи йтиметься.

Зараз дивляться

– Якщо він (Путін, – Ред.) щось і буде оголошувати, то це звучатиме приблизно так: враховуючи те, що НАТО, США і колективний Захід не зацікавлені в примиренні, не чують Росію і продовжують допомагати Україні, ми потребуємо додаткових сил для продовження “боротьби”, – розмірковує Мусієнко.

Воєнний експерт Олег Жданов вважає, що у Росії не склалися передумови для оголошення повномасштабної мобілізації.

Попри те, що багато росіян підтримують політику президента РФ Володимира Путіна, вони навряд чи підуть помирати за його амбіції. Тому в Росії продовжиться прихована мобілізація.

– Вони проводитимуть приховану мобілізацію, яка триває у Росії вже не перший місяць. Вона продовжиться у тому ж дусі, – висловлює думку експерт.

Не мобілізацією єдиною

Звичайно ж, мобілізація – це не єдине, про що може сказати Путін на 9 травня.

Жданов не виключає, що Путін може оголосити про “взяття” Маріуполя, навіть якщо на території Азовсталі йтимуть важкі бої. Можливо, повний контроль над містом є головною метою РФ до 9 травня.

Якщо ж він бажає не обходити стороною війну в Україні, то може зробити одну з кількох заяв.

Перше – це проголосити про “приєднання” окупованих територій до РФ.

– Маловірогідно, але можливо, що Путін оголосить приєднання тимчасово окупованих територій України до Росії як анексію. Але тут і Захід відреагує, і новий пакет санкцій може бути більш жорстким, аніж те, що (запроваджувалося, – Ред.) до сьогодні, – пояснює Жданов.

Друге – що НАТО є причиною його поразки в Україні, оскільки нібито із ним і воює Росія. Експерти вважають, що в такому випадку він може оголосити війну всьому блоку НАТО, що стане новим витком ескалації і також передбачатиме загальну мобілізацію в Росії.

Путін може піти й на те, щоб оголосити про досягнення “всіх цілей спецоперації” та завершити її у тому або іншому вигляді.

Хоча нині цей сценарій виглядає найбільш малоймовірним, є факти, які свідчать про підготовку й до такого розвитку подій.

Наприклад, у розмові з Папою Римським прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що в Росії нібито є “план, як завершити усе 9 травня”.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив занепокоєння тим, що “спецоперація” РФ так довго триває.

Не виключають і того, що 9 травня стане своєрідним “попередженням” Заходу. Вперше з 2010 року у параді може взяти участь російський командний літак Іл-80 “судного дня”, який має перевозити вище керівництво РФ, якщо буде оголошено ядерну війну.

Звичайно, і Захід має чим відповісти Путіну. 9 травня президент США Джо Байден збирається підписати закон про ленд-ліз для України.

За день до цього – 8 травня – очікується відеоконференція президента України Володимира Зеленського та лідерів країн-членів G7, під час якої обговорять подальші кроки у відповідь на агресію РФ проти України.

Коли доїдуть до поля бою

Якщо Путін все ж піде шляхом примусової мобілізації, призовники дивом не з’являться на полі бою.

Їх потрібно буде щонайменше озброїти, одягнути, провести мінімальне навчання, і лише після цього – відправити на фронт.

Якби Росія цінувала життя своїх військових, на це б знадобилося кілька місяців.

– Це якщо вони не придумають якусь підготовку “за пришвидшеним зразком”, яка триватиме, наприклад, 10 днів максимум. І після цього (мобілізованих, – Ред.) відправлятимуть на лінію фронту. Тим паче, враховуючи, що для російського командування життя особового складу нічого не варте, а їхній стиль і манера бойових дій зводяться до того, щоб закидувати числом, то може статися так, що справді запровадять якусь скорочену формулу (підготовки, – Ред.), – розмірковує Мусієнко.

Ми вже бачили, як РФ насильно мобілізує жителів “ДНР” та “ЛНР” і кидає їх на фронт як “гарматне м’ясо”.

Під час допиту СБУ один з таких “мобілізованих” зізнався, що його кинули у бій без жодної підготовки.

– Насправді нас ніхто не навчав. Під час проходження “служби” мене та п’ятьох людей кинуло командування в одному з сіл при відступі, – розповів полонений на допиті.

Якщо ж Росія вирішить готувати призовників “якісно”, то вони можуть не встигнути приїхати в Україну, адже ЗСУ до того часу можуть вийти на кордони з РФ.

Відтермінувати поразку

ЗСУ, хоча й у важких боях, вдалося знищити чималу частину елітних російських військових. Підготовлені за кілька днів новобранці з РФ навряд чи довго протримаються, особливо якщо їх кинуть на Схід України, де зосереджені українські елітні бійці.

Найімовірніше, призовники посилять угруповання на Півдні та Сході України. Не виключає Мусієнко й наступу в районі Сумської області, але не більше того.

Проте навіть цього не буде достатньо, щоб Росія змогла виграти багато часу, переконаний Жданов.

– Це може відтермінувати поразку (Росії, – Ред.), але ненадовго. Справа у тому, що вони – гарматне м’ясо, а ми вже стаємо міцнішими. До того ж іде західне озброєння, – каже Жданов.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович також упевнений, що мобілізація не допоможе Росії на полі бою.

– Росіяни дуже бояться загальної мобілізації. Якщо там її оголосять, це буде дуже добре, це найкращий вихід для України. Оскільки вірогідність революції у Росії зростає багатократно, а з військової точки зору вони не становлять значної сили, бо вони навіть зброї не мають для всіх, – вважає Арестович.

Загроза для Росії

Оголошення масової мобілізації в Росії несе певну небезпеку не лише безпосередньо на фронті в Україні, але й російському режиму.

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков вважає, що росіяни підтримуватимуть Путіна, доки війна в Україні для них буде “по телебаченню”.

На його думку, щойно в РФ оголосять мобілізацію, багато росіян перестануть вірити пропаганді й почнуть шукати інформацію в інтернеті, де побачать реальну картинку війни.

– Що вони там бачать – трупи російських солдатів, що живцем згоріли в танках, трупи солдатів РФ, які поїдають собаки, розгромлені міста, трагедію. І розуміють, що завтра вони туди поїдуть. Тоді ця війна з телевізора переміщується у реальне життя. А люди, що сидять на диванах, точно не бажають війни. Тому ця мобілізація дасть рівно зворотний ефект, – пояснив опозиціонер в ефірі Єдиного телемарафону.

Рішення оголосити загальну мобілізацію стане черговою помилкою Путіна і через те, що отримає відповідь і на міжнародній арені.

Коли весь світ говорить про необхідність якомога швидше зупинити війну в Україні, Росія йде на ескалацію. Наслідком цього стане ще більша політична ізоляція та посилення санкцій.

Крім того, соціальна напруга в РФ зростатиме, попри те, що влада може заявляти про підтримку всіх дій Путіна народом.

А це становить пряму загрозу для російського режиму.

– Санкції, які запроваджуватимуться надалі, не скасовуватимуться просто так. На все ставитиметься відповідна ціна. Хочете скасувати пакет санкцій – скоротіть ядерний арсенал, наприклад… У перспективі це може призвести до того, що окремі суб’єкти РФ, а там є різні корінні народи, захочуть собі іншого майбутнього, а не гинути заради схиблених імперських амбіцій. Тоді розпочнуться тектонічні рухи розпаду (Росії, – Ред.) на менші утворення, – пояснює керівник Центру військово-правових досліджень.

Спроба мобілізувати росіян для війни, яка “йде за планом”, є надзвичайно великим ризиком для нинішніх “еліт” Росії.

Так, вона створить нові проблеми для України на фронті, але навряд чи зможе змінити курс цієї війни. Курс на нашу перемогу.