Протягом 5 березня російські війська почали відправляти у напрямку Миколаївської області стратегічні бомбардувальники Ту-22 з території окупованого Криму.

Збройні сили України дають гідну відсіч окупанту, знищуючи велику кількість військової авіації Росії, у тому числі за допомогою озброєння, отриманого від українських союзників.

Що відомо про стратегічних бомбардувальників Ту-22, їх призначення, переваги та головні характеристики – читайте у матеріалі.

Про літак

Ту-22 – радянський далекий важкий надзвуковий літак конструкції КБ Туполєва. Літак будувався серійно з 1959 по 1969 рік у випадках бомбардувальника, ракетоносця, розвідника та постановника перешкод. Надалі ударні варіанти Ту-22 були повністю замінені на різні серії Ту-22М. У той самий час Ту-22 у разі розвідника і постановника перешкод експлуатувалися до початку 1990 років.

Міноборони РФ покладає на Ту-22М3 великі надії, роблячи ставку на ракети класу Х-32 та Кинжал.

Масивний літак, вагою від 42 до 54 тис. кг (залежить від комплектації та об’єму палива) розвиває швидкість близько 4,5 Маха при польоті на висоті близько 12 км на дальність близько 1 тис. км.

Зараз дивляться

Літак може досягати максимальної швидкості 1800 км/год, проте в реальних умовах не використовує такі швидкості.

Перша модель – Ту-22М-0 – мала на озброєнні лише одну крилату ракету та була випущена у 10 примірниках. Удосконалений варіант Ту-22М-2 має на озброєнні три ракети Х-22 з дальністю польоту 450 км. Ці ракети могли споряджатися звичайною, протирадарною або ядерною боєголовками.

Бомбардувальник може дозаправлятися в повітрі.

Слабкі місця

Хоч комбінація Ту-22 із ракетами Х-32 виглядає грізно на папері, слабким місцем літака є системи наведення на ціль. Х-32 використовує комбінацію інерційної навігації, GPS/ГЛОНАСС та активного радіолокаційного самонаведення для ураження цілей на дальності, проте при атаці на відстань на 1000 км у ракети виникнуть труднощі за межами дальності дії датчиків Ту-22.

У радянські часи дані про наведення на ціль надавала космічна мережа датчиків EORSAT, яка більше не існує.

Характеристики:

Екіпаж літака: 4 чол.

Довжина: 41.46 м

Розмах крила: 34.28 (25) м

Злітна вага (нормальна): 122 тис. кг

Максимальна швидкість: 1800 км/год

Практична стеля у повітрі: 12,6 км

Максимальна дальність польоту без дозаправки: 5,1 тис. км.

Озброєння: 1-3 КР Х-22М, бомби загальною вагою до 24 тис. кг, спарена 23-мм гармата ГШ-23, системи РЕБ

Нагадаємо, 24 лютого Росія завдала кілька ракетних ударів по українських містах, а російські військові почали наступ на нашу територію, чим фактично розпочато війну Росії проти України.

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