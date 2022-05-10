Рекордно швидко перейшов від дідів до сучасності: світ про промову Путіна

9 травня у День перемоги російський диктатор Володимир Путін вийшов на трибуну і виголосив свою “святкову” промову.

Як ніколи лаконічний – перше, що відзначають світові медіа про Путіна на цьогорічному параді. Його промова тривала усього 11 хвилин. І, як зауважує журналіст-розслідувач Христо Грозєв, рекордно швидко перейшла від подвигів дідів до сучасності.

— Менш ніж за хвилину після виступу Путін звертається до теорій змови про плани НАТО напасти на Росію через українських нацистів, – пише Грозєв.

Більшу частину виступу Путін виправдовував напад Росії на Україну. Повторював, що РФ начебто захищається від НАТО.

— У Києві заявили про можливе придбання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне освоєння прилеглих до нас територій, – сказав він.

Що Україна ніколи не була членом Альянсу, і ще в 1996-му році відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, які тепер порушила саме Росія, Путін не згадує. Натомість на звинуваченнях не зупиняється і переходить до США.

— Всі говорило про те, що зіткнення з нацистами та бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони робили ставку, буде неминучим, – каже президент країни-агресора.

У Білому домі з відповіддю не забарилися. Джен Псакі назвала Кремль – фабрикою дезінформації.

Зараз дивляться

— У той час як президент Путін і російський народ святкують День перемоги, російські війська вчиняють військові злочини й звірства в Україні та беруть участь у жорстокій війні, яка спричиняє стільки страждань і непотрібних руйнувань, – заявила речниця Білого дому.

Слова Україна Путін так і не вимовив. Забув згадати і про знищений Росією Маріуполь. І вкотре вражає світ своєю нахабністю. Ось як про це написав голова московського бюро Financial Times Макс Седдон.

— Путін поклав квіти до пам’ятників “містам-героям” Другої світової війни, зокрема Києву та Одесі. Дивовижна нахабність робити це, коли ви все ще постійно стріляєте по них ракетами.

Попри прогнози аналітиків, очільник Кремля так і не назвав війну в Україні війною. І не оголосив загальну мобілізацію. Утім, вважає американський дослідник збройних сил РФ Роб Лі, – це не означає, що Путін відмовився від своїх планів, бо Росія уже відправила воювати в Україну 80% своїх сил.

— Це не обов’язково означає, що Росія проведе повну мобілізацію, але вона може санкціонувати відправку в Україну призовників, які нині є службовцями, – зазначив Лі.

Цікава деталь, яку зауважують у світових медіа: у цьогорічній промові Путін, усупереч традиції, не згадав про неприпустимість війни.