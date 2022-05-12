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Факти / Світ / Росія

Почалася пожежа, є загиблий: у російському селі під Бєлгородом прогриміли вибухи

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Почалася пожежа, є загиблий: у російському селі під Бєлгородом прогриміли вибухи

Ввечері 11 травня у Бєлгородському районі в Росії прогриміли вибухи. За словами очевидців, після цього почалася пожежа. Інформацію про вибухи під Бєлгородом підтвердив і губернатор області В’ячеслав Гладков. Не вдаючись у жодні подробиці, він звинуватив у пожежі ЗС України, які нібито здійснили обстріл.

– Був обстріл із боку України села Солохи Білгородського району… є один постраждалий, йому вже надають усю необхідну медичну допомогу. Є руйнування, – написав Гладков.

Світлини з наслідками вибухів у селі Солохи під Білгородом у соцмережах почали публікувати місцеві мешканці. Вже за деякий час губернатор оприлюднив дані щодо постраждалих. Так, одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Ситуацію в Бєлгородській області він назвав “найскладнішою за весь час обстрілів”. Зазначимо, що село Солохи Бєлгородського району розташоване приблизно за 30 км від державного кордону України.

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