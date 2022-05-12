Кремль постачає своїм підрозділам техніку 60-70-річної давності – розвідка

Через економічні санкції проти Росії відбувається відчутний занепад військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 1950-60 років виробництва.

Українська розвідка зазначає, що така ситуація не бентежить керівництво Кремля. Адже їм байдуже, скільки та на чому відправляти “гарматне м’ясо” у бій за майбутнє “русского міра”.

— Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу.

Зі складів довгострокового зберігання техніку здебільшого навіть не можуть доставити до підрозділів. Однак військових змушують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

18 САУ Мста-С з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ Акація з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ Мста-С, 5 САУ Акація та 20 САУ Гвоздика з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагарінський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ Ураган та 11 ТРК Точка-У зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Укомплектування військ Західного ВО та відновлення боєздатності здійснюється шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

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Відтепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння радянщини стає основою російської реальності.

Джерело: ГУР Міноборони