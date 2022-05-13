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Факти / Світ / Росія

Полум’я перекинулося на театр: в російському Іркутську почалася масштабна пожежа

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Полум’я перекинулося на театр: в російському Іркутську почалася масштабна пожежа

У п’ятницю, 13 травня в Росії сталася масштабна пожежа в Іркутську.

Спочатку загорілася неексплуатована будівля, після чого полум’я перекинулося на будівлю Театру юного глядача, збудованого майже 100 років тому. Будівля ТЮГу внесена до Реєстру культурних пам’яток архітектури РФ.

Окрім російських ЗМІ та місцевих мешканців, інформацію про пожежу в Іркутську підтвердив губернатор області Ігор Кобзєв.

– Евакуйовано 50 людей. Площа пожежі становить 800 квадратних метрів… Вогонь швидко розповсюджується, оскільки під покрівлею — дерев’яні лати. Плюс – дерев’яні перекриття. Полум’я йде порожнечами.

Про постраждалих внаслідок пожежі в Іркутську наразі не повідомляється. Локалізація полум’я триває вже декілька годин.

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