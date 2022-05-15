Російське судно Всеволод Бобров помітили у Севастополі

Судно тилового забезпечення Всеволод Бобров Чорноморського флоту Росії, про пожежу на якому раніше заявили в Одеській ОВА, зайшло в Севастопольську бухту. Про це повідомляє Крим.Реалії.

За інформацією кореспондента видання, близько 13.00 судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і дісталося своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

Нагадуємо, що 12 травня стало відомо про пожежу на судні Всеволод Бобров у Чорному морі. Це підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Росія досі не підтвердила та не спростувала цю інформацію.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військовослужбовці з початку повномасштабного вторгнення змогли знищити 13 кораблів та катерів РФ.