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Факти / Світ / Росія

Російське судно Всеволод Бобров помітили у Севастополі

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Потребує перевірки
всеволод бобров

Судно тилового забезпечення Всеволод Бобров Чорноморського флоту Росії, про пожежу на якому раніше заявили в Одеській ОВА, зайшло в Севастопольську бухту.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За інформацією кореспондента видання, близько 13.00 судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і дісталося своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

Нагадуємо, що 12 травня стало відомо про пожежу на судні Всеволод Бобров у Чорному морі. Це підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Росія досі не підтвердила та не спростувала цю інформацію.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військовослужбовці з початку повномасштабного вторгнення змогли знищити 13 кораблів та катерів РФ.

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